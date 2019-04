Foster's Hollywood busca agarrarse al público milenial y presenta su local más digital

Buscan modernizar su imagen, fidelizar al público más joven e integrar los avances tecnológicos en sus locales. Foster's Hollywood (del grupo Alsea Iberia, como Burger King, Vips o Domino's Pizza) ha lanzado un nuevo concepto de establecimiento con el que intentará conseguir todo lo anterior.

Lo ha bautizado como Foster's Hollywood Street -FH Street-, y tiene como objetivo, tal y como cuentan desde la cadena, conectar más con los milenial y la generación Z. Se trata de un local más pequeño, con una media de 200 metros cuadrados frente a los habituales 300-350 metros, y con la mitad de referencias en la carta. "Están incluidas las referencias más icónicas", cuentan desde la compañía.

La gran novedad reside, no obstante, en la utilización de pantallas para que cada cliente haga su pedido ahí, tal y como ya hacen Burger King o McDonald's, aunque éstos no de forma exclusiva, puesto que en estas enseñas sigue existiendo la atención tradicional en el mostrador. En FH Street, no. Así, en este nuevo concepto se sustituye la comanda tomada en mesa por el camarero por un terminal digital. "Permite al comensal ganar en libertad, autonomía y tiempo", explican desde Foster's.

El funcionamiento es el siguiente: un empleado recibe al cliente y le asigna una mesa con un número concreto; con ese número, el cliente se dirige a la pantalla y hace su pedido; después, un camarero lo sirve en la mesa. De media por cada local de FH Street, la compañía calcula que necesitarán 10 trabajadores.

Las pantallas donde hacer los pedidos: la única forma de hacerlo en FH Street.

La cadena ya ha inaugurado el primero de estos locales, muy cerca de la madrileña Estación Sur. Aunque este local es propio, a modo de experimento, su plan pasa por que sean los franquiciados quienes empiecen a abrir estos locales. "Lo presentamos la semana pasada a franquiciados madrileños, y pronto se lo contaremos a los demás", explica Alfonso Valero, director general de desarrollo, negocio y producto de Alsea Iberia.

El concepto está pensado para ser abierto a pie de calle, aunque desde la compañía también contemplan los centros comerciales premium y lugares de tránsito elevado. "Nos abre la posibilidad de ir a calles más secundarias y ciudades más pequeñas", cuenta Valero.

¿Y cuál es el plan de expansión? "Ya tenemos franquiciados interesados, pero no creemos que en 2019 se pueda abrir otro FH Street", insiste. Para verlos por el resto de España, por tanto, habrá que esperar por lo menos hasta 2020.

Alsea Europa: 10 enseñas y 1.000 millones de facturación

El nuevo concepto de Foster's llega en un momento en el que Alsea sigue poniendo en orden sus enseñas, tras la compra de Grupo Vips en noviembre de 2018 y de Zena en 2014.

Además, y con la reciente adquisición de los derechos para operar Starbucks en Francia y Benelux, Alsea ha completado su primera fase de operaciones estratégicas, afianzando la presencia del grupo en siete mercados europeos (España, Portugal, Andorra, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo). No obstante, son los tres primeros países, agrupados bajo Alsea Iberia, los que gestionan la mayor parte del negocio.

Hoy, Alsea Europa gestiona un portfolio de 10 enseñas comerciales: Starbucks, Foster’s Hollywood, VIPS, Domino’s, Ginos, Burger King, Fridays, Cañas y Tapas, LAVACA y wagamama. Entre todas suman más de 1.300 restaurantes y tiendas, emplean a 23.000 personas y facturan más de 1.000 millones de euros.