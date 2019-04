Facebook desafía a la Junta Electoral y no bloqueará anuncios políticos en la jornada de reflexión

Facebook permitirá a los partidos políticos tener anuncios activos durante la jornada de reflexión. Aunque la red social ha obligado a los partidos a registrarse como anunciantes políticos si quieren hacer campaña en la red social, esto no hará que controle en qué periodos se mantienen activos.

La tecnológica se ampara en que es quien publica el contenido quien debe responder ante la ley, según ha podido saber EL ESPAÑOL. En este sentido, la prohibición a la que deben obedecer los partidos siguiendo la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General sobre la difusión de propaganda electoral puede verse vulnerada en Facebook.

La Ley establece en su artículo 53 que "no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado".

La red social no va a tener un control sobre el contenido orgánico, tal como explicó este periódico, y las publicaciones de los partidos no estarán etiquetadas como contenido político si no hay un precio detrás, es decir, si no son anuncios. Esto ya ha ocurrido en otras elecciones, y es que el debate político no se puede detener en el ámbito de las redes sociales.

Sin embargo, el hecho de que Facebook obligase a los partidos a registrarse como anunciantes políticos podía suponer un cambio que finalmente no se va a producir. De hecho, a un día que empiece la campaña electoral, de las cuatro principales fuerzas políticas, solo Podemos ha registrado su página para poder publicar anuncios políticos.

“Mediados de abril”

Este esfuerzo de la red social por ser más transparente durante los períodos electorales ha llegado con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo y se ha encontrado con la convocatoria de las generales a medio camino. La red social ha reiterado que empezará a eliminar anuncios políticos que no estén correctamente etiquetados “a mediados de abril”, sin precisar día y a menos de un mes de las elecciones.

Además, el proceso de identificación de partidos, asociaciones y candidatos políticos para poder hacer anuncios políticos no estará definido en el tiempo. Desde Facebook explican que se podrá completar el registro en cualquier momento. Una vez identificados como anunciantes políticos, se podrá consultar en cada página el dinero destinado a esos anuncios.

Denunciar comportamientos en Facebook

Aunque Facebook no tome medidas de forma activa sobre los anuncios en la jornada de reflexión, está en manos de los usuarios denunciar ante la red social comportamientos inadecuados. Sin embargo, la compañía no detalla cuánto tiempo tarda en revisar el contenido denunciado.

De la misma forma que se pueden denunciar contenidos racistas o que promuevan el odio, se podrá denunciar un anuncio que incumple la normativa electoral. La pregunta que debería hacerse Facebook es si la revisión a posteriori de ese tipo de contenidos servirá para algo.