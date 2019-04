Datos ilimitados con velocidades limitadas: la apuesta de Vodafone para recuperar terreno

Vodafone ha presentado este miércoles la primera propuesta de tarifas móviles y convergentes ilimitadas en datos y voz del mercado español, en lo que supone un cambio de estrategia "para adaptarse a las necesidades de los clientes". A partir del próximo 14 de abril, se podrá contratar la nueva propuesta que incluye una oferta de datos y voz ilimitados.

De hecho, según ha comentado Andrés Vicente, director general de la Unidad de Negocio de Particulares de Vodafone, ha señalado que estas serán las únicas tarifas que comercializará la compañía a partir de esa fecha para nuevos clientes.

El director general de la Unidad de Negocio de Particulares de Vodafone España ha comentado que "Vodafone ha sido la operadora pionera en el despliegue de redes 3G y 4G, en el lanzamiento de propuestas innovadoras como roaming y Vodafone Pass en las tarifas o en la inclusión de servicios como Netflix, HBO España y FILMIN en la oferta de televisión. Con estos antecedentes, damos un paso adelante cambiando las reglas del mercado”.

En este sentido, Andrés Vicente ha añadido que “este es el momento adecuado para introducir los planes de precios ilimitados en el mercado español: los clientes utilizan cada vez más aplicaciones intensivas en datos, la evolución de la tecnología móvil está acelerando el proceso y en Vodafone contamos con la mejor red móvil para hacerlo posible”.

Tres tarifas móviles ilimitadas

La nueva oferta comercial que ha presentado la teleco incluye tres ofertas comerciales. La tarifa 'ilimitada' que incluye datos móviles ilimitados por 40,99 euros al mes. Es la tarifa adecuada para, por ejemplo, "redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, música online o correo electrónico con 2Mbps de velocidad", ha explicado la compañía.También incluye 16 gigas al mes en roaming de datos en Europa y EE.UU.

La segunda oferta es la "ilimitada súper" que cuenta con datos móviles ilimitados por 45,99 euros al mes. Según Vodafone, es la tarifa indicada para "video y música online en alta calidad, uso avanzado de redes sociales, o apps con navegación con 10Mbps de velocidad". También incluye 17GB al mes en roaming de datos en Europa y EE.UU.

Por último, la "ilimitada total" está diseñada para clientes que buscan una velocidad máxima de 4G y es que aunque Vodafone ofrece datos ilimitados, sí limita la velocidad en las ofertas distintas. Esta tarifa también incluye 19GB en roaming en Europa y Estados Unidos.

La compañía ha indicado que "los clientes que no requieran tarifas ilimitadas dispondrán de dos planes con 3 y 6GB/mes, por 19,99 euros y 29,99 euros al mes respectivamente". Además, Vodafone ofrece la posibilidad de "añadir líneas adicionales con descuentos de 10 euros al mes respecto el precio de la tarifa extra y de 15 euros al mes en el caso de las tarifas ilimitadas".

Planes convergentes

En cuanto a los planes convergentes se estructuran de la misma manera que los móviles: tarifas de datos y voz ilimitados con 2 velocidades de fibra a elegir entre 1Gbps y 600Mbps (según disponibilidad geográfica).

La tarifa One ilimitada ofrece datos ilimitados de fibra a 600Mbps por 69,99 euros al mes; por 84,99 euros al mes en la tarifa One Ilimitada Súper y por 99,99 euros al mes con la tarifa de One Ilimitada Total. Además, los Clientes con datos ilimitados y máxima velocidad 4G+ tendrán a su disposición la fibra a 1Gbps -con el servicio Vodafone Super WiFi incluido- por 109,99 euros al mes.

Vodafone Super WiFi, el servicio de conectividad inteligente "que mejora la cobertura y velocidad en los dispositivos conectados a la fibra de Vodafone One", tiene un coste de 6 euros al mes con el resto de planes.

Los Clientes que no requieren datos ilimitados en el móvil podrán elegir entre dos tarifas, con 3 y 6GB/mes, respectivamente, y fibra a 100Mbps simétricos, por 47,99 y 57,99 euros al mes, respectivamente, según ha indicado Vodafone.

En cuanto a la oferta de televisión, Vodafone presentó importantes novedades en su servicio de televisión Vodafone TV. La operadora ha organizado sus contenidos en cinco paquetes temáticos: Pack Seriefans, Pack Serielovers, Pack Cinefans, Pack Peques y Pack Documentales, que los Clientes convergentes de Vodafone One podrán contratar de forma independiente, lo que les permitirá diseñar una experiencia de televisión más flexible y pagar solo por lo que quieren ver.

Los Clientes pueden configurar su propia propuesta de televisión combinando los diferentes paquetes.