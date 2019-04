¿Por qué nos ponen más multas cuando conducimos un coche de alquiler?

Con el paso de los años, el alquiler de vehículos por parte de los ciudadanos de a pie ha experimentado un crecimiento importante. La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) cuantifica este aumento en más de un 500% en los últimos tres años.

Y con ellos, las multas. Según explica un estudio elaborado por My Trip Car, el 65% de los españoles que han alquilado un coche durante 2018 y han recibido una multa reconocen que esa fue la primera y la única que les llegó ese el año.

Sin embargo, el aumento en las multas de este tipo de vehículos no tiene que ver solo con el auge de los coches de alquiler, sino con falsas creencias por parte de los conductores. Y es que estos, al no tratarse su propio vehículo, se toman más a la ligera ciertos asuntos.

La mayoría de conductores siguen pensando que, como los coches de alquiler no son suyos, pueden exceder el límite de velocidad o aparcar en cualquier sitio. Creen que al no darse esa circunstancia de propiedad, nunca le llegará la multa. Un error por el que un 65% de los conductores se han encontrado en el buzón una carta con una sanción económica.

Las causas que han provocado que los conductores reciban estas multas son varias. La primera es que piensan que estas no llegan a otros municipios, un falso mito que en el que confían el 39% de los conductores de este tipo de vehículos.

Por otro lado, el 11,6%, cree que se ocupará del tema la empresa de alquiler y, por lo tanto, esta la pagará. Sin embargo, lo que los conductores no saben es que, cuando un arrendatario de un coche comete una infracción con un coche de alquiler en España, la Dirección General de Tráfico (DGT) notifica a la compañía y esta remite al organismo información sobre el conductor que se encontraba en posesión del vehículo en el momento de la infracción.

Pero esta cooperación no es un asunto que solo ocurra en España. Desde la aprobación de la Directiva Comunitaria en el Parlamento Europeo, todos los países miembros tienen acceso al Registro de Vehículos en cada estado de la Unión Europea, pudiendo así localizar al infractor y tramitar la sanción oportuna.

Un suplemento por gestión

A la multa que reenvía las empresas de alquiler se añade otro regalo nada agraciado, un suplemento de hasta 55 euros. Y es que estas compañías cobran un gasto de gestión de multas que atribuyen al hecho de tener que molestarse en darle a la DGT la información sobre el conductor que ha cometido la infracción.

Los usuarios, al verlo, se quejan. Según el informe elaborado por My Trip Car, dicen que es bastante elevado. Sin embargo, estos no pueden hacer nada contra ello ya que este coste está especificado en las condiciones generales de cada compañía de alquiler.

Además, los infractores no pueden beneficiarse de la reducción del 50% si la paga antes de ciertos días porque al tener que realizar las gestiones pertinentes, la notificación al conductor se realiza más tarde que si se le impone a él directamente.

Ahora que se acerca la Semana Santa y sabes que no estás exento de riesgos, si alquilas un coche no te saltes la ley. La multa te llegará. Entonces, sé precavido y no hagas que las vacaciones te salgan más caras de lo normal.