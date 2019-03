Merrill Lynch vende un paquete de 1,2 millones las acciones de Talos en Aena

Merrill Lynch, por cuenta de Talos Capital Designated Activity Company, ha colocado un paquete de 1.200.000 acciones de Aena, lo que representa el 0,8% de su capital, ha informado la CNMV a través de un Hecho Relevante.

"Ponemos en su conocimiento la finalización de la colocación privada entre inversores cualificados del paquete de 1.200.000 de acciones de AENA representativas de aproximadamente 0.8% de su capital social, que Merrill Lynch International ha realizado por cuenta de Talos Capital Designated Activity Company, entidad gestionada por TCI Fund Management Limited", ha comunicado el organismo español.

El importe de la colocación ha ascendido a un total de 191.436.000 euros, siendo el precio de venta unitario de €159.53 euros por acción.

Después de la venta, ostentará aproximadamente 11.241.536 acciones de Aena, representando aproximadamente un 7.5% de su capital social.

"Este paquete de acciones no pueden ser ofertadas al público en ninguna jurisdicción en circunstancias que requieran la preparación o el registro de cualquier folleto o documento de oferta relativo a las acciones en dicha jurisdicción", continúa el comunicado. Además, las acciones no se podrán vender en Estados Unidos sin que se hayan registrado de conformidad con los requisitos de registro de la US Securities Act y en cumplimiento con lo dispuesto en las leyes de valores de cualquier estado o de alguna otra jurisdicción de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, no podrán ser ofrecidas ni vendidas en Canadá, Australia, Japón o Sudáfrica ni en ninguna otra jurisdicción, salvo excepciones.

Sin embargo, Merrill Lynch y cualesquiera de sus respectivas filiales pueden adquirir acciones o tomarlas a préstamo. También puede realizar cualquier operación financiera, incluidas operaciones de financiación y permutas financieras, con terceros inversores.