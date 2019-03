Orange ha anunciado este jueves su acuerdo con la plataforma estadounidense de contenidos Starz, propiedad de Lionsgate, para incorporar su servicio premium Starzplay en Orange TV a partir del 28 de marzo. La suscripción a Starzplay está disponible para todos los clientes de Orange TV que ya tengan contratado Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol o la Champions.

Starzplay está disponible a través de los descodificadores de Orange TV y de los distintos dispositivos a través de los que se puede ver el servicio de TV de Orange: Smart TVs, dispositivos AndroidTV, Chromecast, PC, y próximamente en tabletas y smartphones.

Los usuarios que contraten el nuevo paquete de contenidos Starzplay con Orange TV tendrán acceso a series como Now Apocalypse, The White Princess, Power, The Girlfriend Experience y Vida. De momento, no se incorporará Outlander, la serie estrella de la plataforma, cuyos derechos tiene en España Movistar+.

Starzplay se suma en Orange TV a paquetes de contenidos premium, recientemente lanzados, como Deportes Extra (con los canales Fast&FundBox HD, Fight Sport, Extreme Sports y Outdoor channel), Música Premium (con Stingray iConcerts, Stingray Classica, Conciertos bajo demanda, Mezzo Live yStingray DJAZZ), Millennial (con Ubeat, Havoc, Adult Swim y Viceland) y LifeStyle (con My Zen TV, Fashion 4K, OUTtv y Escapa TV) así como los contenidos de las plataformas de vídeo bajo demanda FlixOlé¸ Rakuten TV o Netflix.

Del mismo modo, Orange TV renovará próximamente sus apps para dispositivos móviles (smartphones y tablets), de forma similar a como hizo hace poco con la versión para PC.

Estas nuevas apps unifican su diseño con el de las interfaces de la plataforma en Smart TVs y en el descodificador Android TV, y cuentan con un Menú renovado, más sencillo, "accesible e intuitivo para que el usuario disfrute al máximo de su experiencia ante la pantalla".