Seat no ha notado "de momento" el "impacto" del 'brexit' en sus ventas

"So far, so good" (De momento, todo bien). Así ha resumido Wayne Griffiths, vicepresidente ejecutivo comercial de Seat y consejero delegado de Cupra la situación de la compañía ante el brexit. Griffiths ha explicado que "de momento" Seat no ha notado un "impacto en sus ventas".

Durante la presentación de resultados celebrada por la compañía este miércoles en Martorell (Barcelona), el CEO de Cupra ha indicado que "es muy difícil saber" cómo va impactar el brexit en la actividad de Seat teniendo en cuenta la decisión que finalmente se tome.

"Preferimos estabilidad y más claridad", ha dicho Griffiths, quien ha señalado que la compañía tiene contemplados varios escenarios.

Régimen de tarifas

Hace apenas algunas semanas, el gobierno británico hizo público cuál será el régimen de tarifas en caso de que no haya acuerdo para el brexit, un pacto que según las autoridades británicas está “diseñado para minimizar el coste para los negocios y los consumidores mientras se protegen las industrias vulnerables”, pero que implicará una tarifa del 10% para los coches extranjeros, incluidos los que se producen en las fábricas españolas.

Luca de Meo, presidente de Seat, afirmaba recientemente a este periódico que Reino Unido es su tercer mercado, con un crecimiento del 12%, hasta los 62.900 vehículos. “En Inglaterra, poco a poco vamos consiguiendo que la percepción se parezca a la de los alemanes. A los ingleses les gustan los coches dinámicos y Seat tiene este tipo de diseño latino y emocional, lo que nos han permitido llegar a un tamaño suficiente como para ser visibles. Si no vendes 50.000 coches en un mercado como éste no te ven".

En dicha entrevista ya había advertido de la importancia de resolver el tema del brexit. Y aunque la compañía mantiene bajo llave sus planes según los distintos finales, de momento, no desvela qué impacto podría tener para la mayor compañía industrial del país.