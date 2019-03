El gran dolor de cabeza de Prisa: debe pagar a la banca 275 millones antes de un año

Prisa deberá afrontar su primer gran hito financiero en solo trece meses. El 1 abril de 2020, la compañía deberá abonar una amortización parcial de 275 millones de euros como parte de los compromisos suscritos con la banca acreedora en la refinanciación pactada en enero del año pasado. Este pago se ha denominado Milestone 2020.

Según recoge el folleto de la nueva ampliación de capital que la compañía remitió el jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este Milestone 2020 no es una obligación de pago exigible sino que se configura como un hito que, de no cumplirse, provocará un encarecimiento del coste de su deuda.

Prisa indica que la no amortización de este importe no es un incumplimiento de los términos y condiciones de la deuda refinanciada, pero en caso de que no se cumpla se aplicaría un margen adicional del 1,5% (0,5% pagadero en efectivo y 1% capitalizable) a la deuda existente, “únicamente hasta el momento en que se cumpla dicho hito”. Esto significa que Prisa deberá aumentar en el pago de su deuda en un 1,5% sobre el valor total, proporcional al tiempo que se postergue el pago del Milestone 2020 más allá del plazo comprometido.

El nivel de endeudamiento neto bancario de Prisa cerró en 928,6 millones de euros en 2018, tras la refinanciación puesta en marcha en verano de este año. Durante este curso la sociedad amortizó el pago de deuda por valor de 480 millones de euros procedentes de la anterior ampliación de capital. Esta refinanciación extendió el vencimiento de la deuda hasta noviembre y diciembre de 2020 sin ninguna obligación de amortización hasta diciembre de 2020.

El calendario de pagos establece dos amortizaciones parciales y obligatorias de deuda el 31 de diciembre de 2020 y 2021 por importes de 15 y 25 millones de euros respectivamente, así como amortizaciones parciales adicionales en 2021 y 2021 condicionadas a la generación de caja de Prisa. A 31 de diciembre de 2018, el tipo de interés medio de la deuda financiera del grupo era del 3,68%.

Ampliación de capital

Respecto a la ampliación de capital y como ya informó EL ESPAÑOL el miércoles, el folleto ha confirmado que han firmado su participación en la operación Amber, primer accionista con un 27% de la compañía; Khalid bin Thani Al Thani que posee el 6,5% del grupo, Banco Santander con el 4,1% y el empresario mexicano Carlos Fernández con el 4%.

La compañía editora de El País también ha indicado que manifestaciones de interés recibidos de accionistas significativos de la sociedad, “cubren el 100% de la ampliación con derechos”. Entre estos accionistas podemos encontrar a Telefónica que no ha firmado, pero que se espera que acuda para proteger su actual inversión, del 9,4%, aprovechando el buen precio de la acción y con vistas a rentabilizar su posición en el futuro.

Una operación similar a la realizada en la anterior ampliación de capital, donde sus suscribió una parte de sus derechos totales, diluyendo ligeramente su paquete de acciones. El 16 de febrero de 2018, Prisa anunció una ampliación de capital, a la que Telefónica acudió adquiriendo 42,2 millones de nuevas acciones y vendiendo el resto de los derechos de suscripción preferente de los que disponía. Así, el valor del paquete de Telefónica en Prisa al comenzar el año 2018 era de 27 millones y cerró con 93 millones, 49 millones de revalorización gracias a la ampliación de capital.

Con todo, en sus cuentas de 2018, la operadora de telecomunicaciones mantiene su 9,4% en Prisa como como “activo financiero disponible para la venta”, es decir, activos respecto de los que si se recibe una oferta que genere valor y que pueda significar una plusvalía, se analizaría su venta si se diesen las condiciones necesarias.