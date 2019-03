Desalojan los edificios corporativos de BBVA en México por amenazas de bomba

La tarde del miércoles (hora mexicana, madrugada en España) fueron desalojados los edificios corporativos de BBVA Bancomer ubicados en Paseo de la Reforma y Melchor Ocampo, en Ciudad de México. Según informó el propio banco "recibió correos anónimos que comprometían a sus dos sedes corporativas en la Ciudad de México. Por protocolo de seguridad y de forma preventiva, se realizó la evacuación de Torre Bancomer y Parques Bancomer”.

“La institución desestima la veracidad de los mismos. No obstante, y para salvaguardar en lo absoluto la integridad física de todos sus colaboradores, ha decidido evacuar sus instalaciones ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 510 y Avenida Mariano Escobedo No. 303, en la capital del país”, agregó el banco en su comunicado público.

Bancomer informa que el día de hoy recibió correos anónimos que comprometían a sus dos sedes corporativas en la Ciudad de México. Por protocolo de seguridad y de forma preventiva, se realizó la evacuación de Torre Bancomer y Parques Bancomer. — BBVA Bancomer (@BBVABancomer) 13 de marzo de 2019

Quince minutos antes del mediodía de este miércoles (hora mexicana), policías mexicanos recibieron una llamada para alertar sobre la existencia de un supuesto aparato explosivo al interior del inmueble, ubicado en el céntrico Paseo de la Reforma, en la capital mexicana.

“Bancomer considera importante puntualizar que su red de sucursales, tanto en la Ciudad de México como en toda la República Mexicana, seguirá ofreciendo sus servicios en los horarios habituales. Nuestros protocolos de contingencia ante este tipo de situaciones operativas, garantizan que ninguno de los empleados de la institución, clientes y usuarios, tendrán ningún tipo de afectación ni en su integridad física ni en el patrimonio confiado a Bancomer. Asimismo, los servicios de bancomer.com y el resto de nuestros canales digitales también se mantendrán en operación”, concluyó el comunicado.

Después de la revisión de las instalaciones, el banco informó de que este jueves los empleados podrán volver a trabajar con normalidad en los edificios ya que se ha garantizado completamente la seguridad de los inmuebles.