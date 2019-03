737 MAX, una pieza clave en el futuro de Boeing que atraviesa turbulencias

La aviación comercial es el medio de transporte que menos víctimas mortales ocasiona anualmente. Durante 2017, último año con datos publicados, el sector firmó su mejor año con un accidente por cada 7,36 millones de vuelos. Este factor hace que cada accidente aéreo genere tremendas tormentas mediáticas. Desde el pasado fin de semana, Boeing y su modelo 737 MAX están atravesando fuertes turbulencias.

En un periodo de cuatro meses, dos aeronaves de la familia 737 MAX han sufrido sendos accidentes mortales que han causado la muerte a más de 300 personas. La coincidencia de que ambos percances sucedieran durante el despegue sin que, a priori, ningún elemento climatológico interviniera ha disparado las dudas sobre la aeronave.

Y es que, el 737 MAX es un avión clave en el futuro de Boeing. Se trata de la evolución de la familia 737. El modelo elegido para marcar las guías futuras de la familia destinada a cubrir las rutas de hasta 3.000 kilómetros de distancia. Estos aviones, con capacidad para transportar entre 138 y 204 pasajeros, cubren los trayectos nacionales e internacionales que más tráfico generan en en el mundo. Esta situación hace que la familia 737 sea la más vendida dentro del porfolio del fabricante estadounidense.

El modelo 737 MAX acumula 5.100 pedidos, de los que 4.699 están pendientes de entregar. Una cifra que supone una gran parte de la tarta del trabajo futura de la división de aviones comerciales de Boeing que, actualmente, es de 5.870 aviones de todas las familias. Sólo en lo que va de año, de los 43 pedidos que acumula la compañía estadounidense, 25 son de 737 MAX.

Además, el segmento de este tipo de aeronaves es el que más ingresos futuros va a generar en el sector aeronáutico. Según las previsiones de Boeing, entre 2018 y 2037 las aerolíneas de todo el mundo van a necesitar más de 31.000 aviones de estas características. Un mercado valorado en 3.480 millones de dólares donde el 737 MAX va a jugar un papel clave.

La acción de Boeing sufre

Los inversores son muy conscientes de esta situación por lo que la acción del fabricante aeronáutico llegó a caer más de un 10% en la apertura de la bolsa estadoundidense. Las noticias de las primeras horas del lunes en las que las autoridades de seguridad aeronáuticas chinas e indonesias mandaban dejar en tierra a los 737 MAX golpearon al valor de la acción. A lo largo de la jornada la acción moderó sus caídas hasta un 5,33%.

A raíz del accidente, la Administración de Aviación Civil china ordenó que todos los aviones 737 MAX dejaran de volar antes de las seis de la tarde del lunes escudándose en el argumento de "cero tolerancia para los riesgos de seguridad". En la misma línea, Indonesia dejó en tierra temporalmente todos los aviones de este modelo el lunes, en espera de nuevas inspecciones.

En cambio, en Europa y Estados Unidos no se tomaron estas decisiones. La agencia europea anunció que monitorizaría de cerca la investigación del accidente pero permitió volar a estos modelos. “Publicaremos inmediatamente cualquier información adicional en nuestro sitio web cuando la información necesaria esté disponible”, declararon.

Una decisión muy similar a la tomada por las autoridades estadounidenses y latinoaméricanas que permitieron operar a la famila 737 MAX.

Mensajes de tranquilidad de las aerolíneas

A lo largo de la jornada se sucedieron los mensajes de las aerolíneas que cuentan con 737 MAX entre su flota.

Norwegian, única aerolínea que regularmente opera aviones de esta familia en rutas con destino en España, fue de las primeras en lanzar un mensaje tranquilizador. La compañía que actualmente opera dieciocho 737 MAX y espera recibir 100 unidades durante los próximos años, declaró que todos sus aviones de esta familia "funcionan normalmente. Mantenemos un estrecho diálogo con Boeing y seguimos sus instrucciones y recomendaciones y las de las autoridades de aviación. La seguridad de nuestros pasajeros es y siempre será nuestra principal prioridad ".

TUI Aviation, otra de las aerolíneas que operan en Europa con sus 15 aviones 737 MAX realizó un comunicado aún más contundente. "No hacemos comentarios sobre ninguna especulación y estamos, como siempre, en contacto cercano con el fabricante. No tenemos ninguna indicación de que no podamos operar nuestros 737 MAX de manera segura como lo hacemos con todos los demás aviones en nuestra red".

Unos comunicados muy similares a los realizados por otras líneas aéreas durante la jornada. Icelandair, SilkAir, Fiji Airways, Flydubai, WestJet, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines o Aerolíneas Argentinas comunicaron que sus aviones de la misma familia que los accidentados iban a seguir volando con total normalidad y que estaban en contacto continúo con Boeing.

Air Europa espera en 2019 sus tres primeros 737 MAX

Este modelo va a tener una estrecha relación con una aerolínea española. Air Europa se convirtió en 2016 en la primera línea aérea española que apostó por el Boeing 737 MAX. La compañía formalizó un pedido de 20 unidades durante el Salón Aeronáutico de Farnborough. Durante 2019 espera recibir las tres primeras unidades. De hecho, parte de su plantilla ya está recibiendo formación para operar la aeronave.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia declaró que el 737 MAX "complementará la flota creciente de Air Europa. Es el avión perfecto para nuestras operaciones de corto alcance en Europa que alimentan nuestra red de larga distancia desde los aeropuertos de Madrid y Palma de Mallorca".

Una aeronave en la que la empresa española tiene depositadas muchas esperanzas. "Este avión va a jugar un papel importante en el crecimiento de nuestro negocio en los próximos años", aseguró Hidalgo durante aquel anuncio por el que Air Europa se convertía en una compañía de flota exclusivamente Boeing de cara al futuro.

En este contexto, las próximas semanas serán importantes a la hora de conocer el futuro de esta aeronave. En el momento en el que se comiencen a esclarecer las causas del accidente, Boeing y las líneas aéreas para las que el 737 MAX va a jugar un papel importante en su futuro sabrán si salen de la zona de turbulencias o el programa es obligado a realizar un aterrizaje de emergencia comercial.