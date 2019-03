Dia, en situación crítica: el consejo y Fridman, en guerra por el control

Lejos de acercar posturas, la guerra entre el consejo de Dia y el fondo del magnate Mikhail Fridman, LetterOne, se recrudece. Con la junta de accionistas en el horizonte, que se celebra el próximo 20 de marzo, apuran el reloj sin mover un milímetro sus posiciones, lo que sitúa a Dia en una situación crítica.

Tanto es así que este mismo lunes LetterOne volvía a cargar contra el consejo de Dia, después de que el viernes éste rechazara con contundencia la propuesta del fondo. No obstante, no todo está jugado. Ahora, y en el siguiente paso de esta particular batalla, lo que el fondo pide al consejo, que en teoría tiene la mano tendida, es “información adicional” sobre la ampliación de capital de 600 millones de euros que propone; en concreto, de las condiciones del aseguramiento suscrito con Morgan Stanley.

Pero no es esa la única demanda. El vehículo inversor de Fridman, máximo accionista de Dia, pide explicaciones al consejo sobre las razones por las que se propone reducir el valor nominal de las acciones y sobre las circunstancias que motivaron la reformulación de las cuentas. Toda una serie de cuestiones que, insiste Stephan DuCharme, el socio director de LetterOne, son necesarias para los accionistas tomen la decisión “completamente informados”.

Una posición que deja la puerta abierta ligeramente, pero que mira directamente hacia la junta de accionistas en la que, si un acuerdo in extremis no lo evita antes, habrá choque de trenes.

Una junta dividida

Con siete puntos en el orden del día de la junta de accionistas, la división en el voto está asegurada. Entre ellos, se encuentran los dos definitivos: la ampliación de capital de 600 millones propuesta por el consejo, por un lado, o la propuesta por LetterOne, de 500 millones y tras la liquidación de la opa, por otro.

En estos últimos días, el consejo liderado por Borja de la Cierva ha defendido su propuesta por encima de la del fondo, rechazándola de forma directa y alegando que podría llevar a la compañía a disolución. A estas acusaciones, el fondo respondía este lunes con las preguntas mencionadas y asegurando que, antes de la apertura de mercado de este martes, detallaría su plan de recapitalización para que el consejo "no ponga en duda su viabilidad".

Toda una guerra abierta que ya empieza a ser aderezada con las opiniones de analistas como Haitong Research o los asesores de voto de Corporance, que ponen en duda al actual equipo directivo y se inclinan por apoyar la propuesta de LetterOne.

Si no consiguen darse la mano antes, algo a lo que, supuestamente, están dispuestos tanto consejo como LetterOne, será en la junta donde se decida qué va a ser de Dia. De momento, nadie quiere bajar las armas.