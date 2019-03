A LOS LEONES: José Antonio Fernández Gallar (OHL) y Silvio González (Atresmedia)

En 2018 el departamento de relación con inversores de Atresmedia participó en 20 conferencias y roadshows en diferentes plazas financieras (París, Madrid, Londres, Bilbao, Barcelona y Lisboa). El total de contactos presenciales con inversores y analistas fue de 280. Adicionalmente, se han mantenido unas 200 conference calls con analistas e inversores a lo largo del año.

Reuniones y encuentros que han sido liderados en su mayoría por el consejero delegado de Atresmedia Silvio González y que han resultado un fracaso a la luz del comportamiento bursátil de la compañía. Perdió un 49% de su valor en el mercado en solo un año y durante los primeros meses de 2019 nada ha cambiado. Actualmente Atresmedia vale 971 millones en la Bolsa de Madrid, lo que le convierte en una empresa altamente inestable en los mercados.

Si a esto le sumamos que el grupo Atresmedia -editor de Antena 3, La Sexta y Onda Cero- registró unos beneficios de 88,2 millones en 2018, una caída de más de un 38%, el cóctel se vuelve cada vez más peligroso para el segundo grupo audiovisual en abierto en España. Una deriva de la que el principal responsable es Silvio González con una gestión que no supo ver el cambio digital y que en el último año ha intentado acelerar el cambio con compras de empresas de publicidad digital y vendiendo series a los grandes players extranjeros como Netflix.

Pero el cambio ha llegado tarde y, según los analistas, no evitará que la compañía reduzca ingresos de manera consecutiva en los próximos tres años. Silvio González creyó que los ingresos de la publicidad tradicional no se acabarían nunca, pero la realidad demostró que el modelo se agotó antes de lo que esperaban. Y lo peor es que sus explicaciones en cientos de reuniones con analistas no ha servido para calmar el temporal.