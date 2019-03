El consejo de Dia pide a los accionistas rechazar la oferta de LetterOne

Dicen 'no' y recomiendan a los accionistas que voten a favor de su propuesta. El consejo de administración de Dia ha rechazado este viernes la oferta del máximo accionista de la cadena, LetterOne, consistente en una ampliación de capital de 500 millones de euros sujeta a la liquidación de la opa que ha lanzado por la cadena. El choque en la junta de accionistas, que se celebra el próximo 20 de marzo, está asegurado.

El consejo se ha pronunciado a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que ha informado de la inclusión de este punto -el de la ampliación de 500 millones- en el orden del día. No obstante, recomienda a sus accionistas que voten a favor de su propuesta, la de la ampliación de 600 millones de euros asegurada por Morgan Stanley.

Entre las razones, el consejo señala que, en primer lugar, el aumento de capital propuesto por LetterOne no resuelve las necesidades del grupo a corto plazo. Se basa el consejo en que el fondo de Fridman no tiene en cuenta el calendario, que podría llevar a la compañía a la disolución, que podría suponer el incumplimiento de los acuerdos de la cadena con la banca y que podría retrasar la entrada de los fondos del aumento, sin otorgar certeza sobre si Dia podría atender al vencimiento de sus bonos de 306 millones de euros en julio.

Aseguran, en cambio, que su propuesta de ampliación sí que se enmarca dentro de los acuerdos de Dia con la banca y que resolvería de forma integral las necesidades financieras del grupo en el corto plazo.

El consejo insiste así en que el aumento de capital propuesto por LetterOne está sujeto a incertidumbres, y reseña que el aumento de capital propuesto no permite a los fondos accionistas participar "en la creación de valor" en el futuro.

El aumento de capital propuesto "somete a los accionistas a una difícil disyuntiva", asegura el consejo, que insiste en que se encuentran en la tesitura de, por un lado, optar por respaldar su propuesta de aumento de capital y aceptar la opa de LetterOne, "incluso con las incertidumbres que presenta" y aunque confíen en la capacidad de Dia de generar un valor a medio plazo superior a la contraprestación ofrecida por LetterOne, o, por otro lado, no aceptar la opa y apoyar la propuesta de aumento de capital del consejo de administración, con el riesgo de que, si no resulta aprobada esta y la opa no tiene éxito, la sociedad haya quedado privada de la estructura de capital estable que necesita y tenga que enfrentarse "a las consecuencias adversas" señaladas, que "podrían determinar su inviabilidad y su disolución".