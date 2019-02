IAG confía en un acuerdo sobre el Brexit y defiende su españolidad

IAG no tiene miedo a qué ocurrirá si el Gobierno de Reino Unido no llega a un acuerdo de salida de la Unión Europea con las autoridades supranacionales. El holding aéreo reconoce estar preparado ante esta posible situación política pero, aun así, confía en que se lleve a cabo un acuerdo de transporte aéreo integral entre Londres y Bruselas.

Este ha sido uno de los puntos que el grupo aéreo ha tratado esta mañana en la conferencia con analistas que ha llevado a cabo tras la presentación de los resultados del ejercicio 2018, en los que la empresa ha disparado su beneficio un 44% hasta los 2.897 millones de euros.

"Confiamos en que se acordará un acuerdo de transporte aéreo integral entre la Unión Europea y el Reino Unido, tal como se establece en la Declaración Política UE/Reino Unido", se destaca en la presentación.

Su confianza radica en que todos los actores participantes en las negociaciones (reguladores de la aviación, la Comisión Europea y los gobiernos nacionales) han logrado avances significativos para garantizar la continuidad en el caso de que se produzca un 'brexit' sin acuerdo.

Aun así, el holding guarda un as bajo la manga. Según han comunicado esta mañana, la empresa ha realizado un plan de contingencias que abarca todos los aspectos relativos a su negocio y que se pondrá en marcha si se da esta variable en cuando terminen las negociaciones.

Sin embargo, parece que el tema va para rato. Aunque Londres y Bruselas ya han iniciado las negociaciones acerca de cómo se producirá la salida de país del grupo de los 28, esta transición se prolongará durante mucho tiempo. Y es que, como se ha detallado esta mañana en la conferencia de IAG con los analistas, se extenderá hasta diciembre de 2020 o incluso más.

IAG es española

Lo dijeron desde que empezaron las negociaciones sobre el 'brexit' y lo siguen manteniendo a día de hoy: IAG es una empresa española.

Aun así, la empresa sigue dando pasos firmes para blindarse ante el la salida de Reino Unido de la Unión Europea'. El último ha sido la limitación al 47,5% del número de accionistas no comunitarios. En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el grupo detalló que "a fecha 11 de febrero de 2019, el registro de acciones nominativas de IAG muestra que el nivel de propiedad del capital social de la Sociedad por parte de Personas No UE ha alcanzado el 47,5%".

Sin embargo, este acuerdo contempla un problema, no considera a los británicos Personas no UE, una decisión que promete ser fuente de conflicto con las autoridades regulatorias comunitarias en caso de que, finalmente, no se llegue a un acuerdo con el Gobierno británico para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.