Car2go y la alemana DriveNow se convierten en Share Now tras la alianza entre Daimler y BMW

A partir de ahora, los coches de Car2Go lucirán otro logo al lado de este. La compañía de carsharing que opera en Madrid se ha unido a DriveNow para convertirse en Share Now. Bajo este nombre se agruparán los actores de carsharing que formen parte de la joint venture de movilidad que han firmado BMW y Daimler.

Con esta fusión ponen a disposición de sus clientes más de 20.00 vehículos con servicio en 30 ciudades europeas y norteamericanas. Olivier Reppert, antiguo CEO de Car2go, asumirá la dirección de Share Now.

La flota y el programa de Car2go continuarán siendo los mismos en Madrid "por ahora", sin embargo hay previsiones de ampliar el servicio. Reppert ha explicado en rueda de prensa que "es muy pronto para hablar de crecimiento" y que se encuentran en "una fase de análisis de las ciudades donde" operan.

Transformación de las aplicaciones

Hasta entonces, los clientes de ambos servicios podrán utilizar los vehículos de DriveNow en las ciudades donde estos coches estén disponibles, ya que los verán en la aplicación de Car2go.

A largo plazo, el objetivo de la compañía es establecer un servicio integral en una única aplicación de carsharing. Durante los próximos meses, en principio, los vehículos llevarán el nombre de ambas marcas, Car2go y Share Now. Después de este periodo de transición, se introducirá la nueva marca en todos los vehículos.

Cinco empresas de movilidad

BMW y Daimler anunciaron el pasado viernes un acuerdo por valor de 1.000 millones de euros para la creación de cinco empresas que crearán cerca de 1.000 puestos de trabajo.

Las cinco marcas (Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now y Share Now) incluyen servicios de coche compartido, de coche con conductor, aparcamiento y transporte multimodal. En este sentido, las marcas que las compañías tienen en estos campos se integrarán bajo las marcas correspondientes.