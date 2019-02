Del grupo de WhatsApp a SoMo: el ‘blablacar’ social llega a Barcelona

Liad Itzhak, vicepresidente sénior de Here Mobility.

Desde Here Mobility, la compañía detrás de SoMo, tienen claro que la movilidad está cambiando desde el concepto de vehículo como una propiedad a convertirse en un servicio. En este sentido su visión de la movilidad pasa por un mercado eficiente y sostenible, “sin monopolios y que logre trasladar a todo el mundo del punto A al punto B”.

Liad Itzhak, vicepresidente sénior de Here Mobility, describe para EL ESPAÑOL cuáles son los valores de la compañía durante la celebración del Mobile World Congress, tras la marcha de Cabify y Uber de la capital catalana.

Desde la plataforma lanzada hace un mes, los usuarios pueden reservar un trayecto en taxi o contactar con conductores con los que compartan el trayecto. “Ofrecemos una plataforma muy completa y totalmente gratuita para los usuarios”, explica Itzhak. Y es que, SoMo monetiza la reserva de trayectos con taxi pero ofrece su servicio de forma gratuita para la opción de carpooling.

“Ya puedes reservar un trayecto a través de SoMo en Madrid, Barcelona, Amsterdam o Los Ángeles”, por lo que la plataforma no es solo un comparador de precios, si no que, además, ejerce de mediador entre el proveedor del trayecto y el usuario. En cuanto a pagar desde la misma aplicación, Itzhak asegura que se podrá hacer en un futuro, aunque, de momento, esa función no está disponible.

Conectar a personas para compartir la movilidad

“La gente no quiere compartir su coche con extraños, pierden su intimidad”, sentencia Itzhak. Aunque reconoce que “a las personas les pueden interesar compartir trayectos para las actividades extraescolares del colegio de los niños, para asistir a una boda o para ir al trabajo”. Es aquí donde SoMo adquiere su “componente social”.

En este sentido, la plataforma se convierte en una especie de ‘Blablacar’ pero sin añadir una transacción económica. “En lugar de crear un grupo de WhatsApp, la gente puede crear un 'gathering' (encuentro) en SoMo y contactar con otros usuarios que quieren hacer el mismo trayecto”, describe el vicepresidente de Here Mobility. “Queremos conectar a nuestro usuarios en un aspecto social. Yo no quiero cobrarle a mi colega del trabajo por llevarle”, añade Itzhak.

SoMo también está abierto a empresas que pueden crear sus ‘gathering’ de forma gratuita. “Las empresas que utilizan nuestra plataforma tienen acceso a los datos sobre cómo están contribuyendo a una movilidad más sostenible”, describe el responsable de la compañía.

En cuanto a su repercusión en el Mobile World Congress, Liad Itzhak explica que no han fijado unos objetivos aunque subraya que disponen de “20.000 vehículos” para que “la gente pueda elegir”.