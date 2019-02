Vehículo eléctrico: el Gobierno plantea 1.000 millones de euros de subvenciones

El impulso al vehículo eléctrico será una de las obsesiones del Gobierno, que espera que la industria del automóvil sea capaz de seguir el ritmo. Según los cálculos del Ejecutivo, contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Cima (PNIE), en España circularán 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, el 15% del parque móvil.

Esta cifra incluye tanto a turismos como a furgonetas, autobuses y motos, y casa con la intención del Ejecutivo de prohibir la venta de 'coches fósiles' a partir de 2040. En este sentido, el plan que el ministerio que preside Teresa Ribera va a enviar a Bruselas señala el sector de la movilidad-transporte como "fuerza motriz transformadora".

Para llegar a esa cifra, el Gobierno ha aprobado un plan de 1.000 millones de euros para subvenciones de vehículos eléctricos durante cinco años. El plan entrará en vigor entre 2021 y 2025, por lo que se dedicarán 200 millones de euros al año.

En el borrador al que ha tenido acceso este periódico, el sector de la movilidda-transporte aporta en el año 2017 el 26,1% de las emisiones.

El plan que el Gobierno remitirá a Bruselas contempla que 1.000 estaciones de servicio instalarán puntos de recarga. Estas estaciones de servicio serían aquellas con un volumen superior a 5 millones de litros, por lo que son las que están ubicadas en centros de gran población, y suponen cerca del 9% de la red total.

No obstante, no el Ejecutivo no cuenta solo con esta red. "Hay una compañía que ha dicho que va a poner 100.000 puntos de recarga doméstico. En aquellos elementos como flotas de vehículos, alquiler de automóviles, hoteles...entendemos que va a haber una proliferación de un negocio nuevo , la ‘electrolinera’, que es mucho más simple", indican fuentes del ministerio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre el paquete de energía y clima que ha presentado el Gobierno. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para IOs y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.