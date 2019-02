Daimler y BMW invierten 1.000 millones en la creación de cinco empresas de movilidad

BMW y Daimler han unido fuerzas para apostar por la movilidad, más allá de la automoción. Ambas compañías han anunciado un acuerdo por valor de 1.000 millones de euros para la creación de cinco empresas que crearán cerca de 1.000 puestos de trabajo.

Las cinco marcas (Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now y Share Now) incluyen servicios de coche compartido, de coche con conductor, aparcamiento y transporte multimodal. En este sentido, las marcas que las compañías tienen en estos campos se integrarán bajo las marcas correspondientes. Es el caso de MyTaxi que operará bajo el nombre de Free Now.

"Estamos agrupando la experiencia y la fuerza de 14 marcas de éxito y estamos invirtiendo más de 1.000 millones de euros en establecer un nuevo actor en este mercado de rápido crecimiento que es la movilidad urbana", describe Dieter Zetsche, presidente de la junta de administración de Daimler.

Ambas marcas cuentan con más de 60 millones de clientes a quienes quieren aportar un "ecosistema perfectamente sostenible, integrado de carsharing, servicios de coches con conductor, sistemas de carga, de aparcamiento y de otros tipos de transporte", describe Harald Krüger, presidente del consejo de administración de BMW.

Cubrir toda la movilidad

Daimler y BMW quieren ofrecer todos los servicios de movilidad necesarios para sus usuarios. Desde Reach Now, ofrecerán la posibilidad de contratar un transporte ya sea a través de un coche con conductor, del carsharing o del alquiler de bicicletas.

Por otra parte, con Charge Now quieren establecer puntos de carga en espacios públicos. Las compañías hablan de más de 100.000 puntos de carga en 25 países. La reserva de aparcamientos llega de la mano de Park Now y con Free Now el alquiler de taxis, chófer privado o alquiler de vehículos.

Por último, Share Now ofrece el alquiler de servicios de carsharing a través del smartphone, desde donde pueden reservar y pagar. Previsiblemente, Car2go se agrupará en esta marca.