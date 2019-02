La UE aprueba por primera vez límites a las emisiones de CO2 de los camiones

La Unión Europea aprueba por primera vez límites obligatorios a las emisiones contaminantes de camiones. Los negociadores de la Eurocámara y de los Gobiernos han alcanzado este martes un acuerdo final que obligará a los fabricantes de camiones a reducir las emisiones de CO2 un 30% de aquí a 2030 en comparación con los valores de 2019, con una meta volante intermedia del 15% en 2025.

La nueva directiva se suma al acuerdo alcanzado en diciembre para recortar las emisiones de coches y furgonetas. El objetivo compartido es acelerar la transición ecológica en el sector de los transportes y garantizar que la UE cumpla los objetivos del acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. La norma contempla sanciones para los fabricantes que incumplan los objetivos, así como un sistema de incentivos para impulsar los vehículos de cero emisiones o con bajas emisiones.

"Los nuevos objetivos e incentivos ayudarán a hacer frente a las emisiones, así como a ahorrar combustible a los transportistas y a garantizar un aire más limpio para todos los europeos", ha celebrado el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete. "Para la industria de la UE, esta es una oportunidad para innovar hacia una movilidad sin emisiones y reforzar todavía más su liderazgo mundial en vehículos limpios", sostiene Cañete.

Sin embargo, la industria automovilística ha recibido con muchas reservas el acuerdo final. Considera que los nuevos objetivos obligatorios son "enormemente ambiciosos y exigentes", especialmente porque todavía no existe una infraestructura de carga adecuada en la UE para camiones eléctricos o de hidrógeno.

No hay infraestructuras de carga

"No podemos esperar que los transportistas empiecen a comprar de repente camiones eléctricos o que funcionen con otros combustibles alternativos si no tiene sentido empresarial y no es posible recargar estos vehículos en todas las grandes autovías de la UE", ha dicho Erik Jonnaert, secretario general de la patronal automovilística ACEA.

Las emisiones contaminantes procedentes de vehículos pesados representan alrededor del 6% del total de emisiones de CO2 de la UE y alrededor del 25% del total del transporte por carretera. En la actual, la legislación de la UE no fija ningún objetivo de reducción para camiones.

El 98% de los que circulan por las carreteras comunitarias funcionan con diesel. Apenas hay camiones sin emisiones y muy pocos autobuses con cero emisiones en las ciudades de la UE. Al mismo tiempo, todos los grandes fabricantes han anunciado planes para aumentar la producción de estos vehículos.