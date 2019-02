Las claves del convenio de Mercadona: subida salarial y permiso de paternidad

Aunque quedó firmado a mediados de diciembre, el nuevo convenio colectivo de Mercadona ha sido publicado este lunes por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En vigor desde el pasado 1 de enero, el convenio tiene una duración de cinco años, hasta diciembre de 2023.En él, la compañía presidida por Juan Roig fija las bases a las que se ceñirán los 84.000 empleados que la cadena tiene en España. La cadena ha establecido el sueldo base mínimo en 1.300 euros al mes/brutos.

Un salario base que, según anunció la compañía, sería aumentado. ¿Cómo? Tal y como explica Mercadona, se verá incrementado durante la vigencia del convenio según el IPC, tomando como referencia la tasa anual del IPC general del mes de diciembre publicado por el INE. No obstante, no será así siempre. En este sentido, el incremento no se llevará a cabo "en los años en que la empresa no haya conseguido el ratio (beneficio neto dividido entre la cifra de ventas) de al menos, el 1,5% sobre la cifra de ventas".

Permiso de paternidad ampliado... y plus por idiomas

Entre las novedades incluidas en el convenio, destaca la ampliación del permiso de paternidad a 7 semanas, respecto a la actual regulación de cinco. "Las dos últimas semanas serán a cargo de la empresa, y mientras tanto la Seguridad Social no se haga cargo de ellas. Este periodo adicional, se podrá disfrutar de manera continuada o en diferente periodo, siempre y cuando medie acuerdo entre empresa y trabajador y no transcurran más de 9 meses desde el nacimiento", especifica la compañía en el convenio.

El nuevo convenio de la cadena valenciana, firmado con CCOO y UGT, supondrá además la ampliación de la excedencia por cuidado de hijos hasta que el menor cumpla los 12 años. Además, "quienes tengan a su cuidado directo un menor de 12 años que estén disfrutando de una reducción de jornada, cuando se agote la edad máxima legal podrá solicitar un cambio de contrato a tiempo parcial hasta los 15 años del menor, y luego volver a tiempo total, si así lo desean", indica Mercadona.

Entre otros de los puntos reseñables, la cadena explica que se abonará un plus de idiomas consistente en 254,83 euros brutos mensuales al grupo de Gerentes A cuando hablen un idioma extranjero y la empresa considere que es necesaria su utilización habitual para el trabajo que desempeñan.

Como parte del mismo convenio, la compañía valenciana ha aprobado el Plan de Igualdad de la cadena. Sus objetivos, enumeran, son garantizar un entorno laboral de calidad, llevando a acciones encaminadas a favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de toda la plantilla, en todas las áreas; implementar medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral del conjunto de la plantilla; integrar la perspectiva de género en la gestión de la empresa en todas sus políticas y a todos los niveles; y prevenir y eliminar cualquier posibilidad de discriminaciones por razón de sexo futuras.

La firma del nuevo convenio de Mercadona se produce en un momento en el que la compañía sigue captando clientes respecto a sus competidores. No en vano, y según los datos de Kantar Worldpanel, uno de cada cuatro euros que los españoles gastan en gran consumo se gasta en los supermercados de la firma de Juan Roig, que alcanza el 25% de la cuota de mercado.