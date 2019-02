Caixabank, Sabadell y Banca March, farolillos rojos en captación neta de fondos en enero

El arranque del año no ha sido positivo para la gestión de fondos. Las captaciones netas (suscripciones - reembolsos) se han reducido en 1.070 millones de euros durante el mes de enero. Especialmente complicado ha sido para Caixabank AM, Sabadell AM y Banca March Asset Management que, entre los tres, suponen el 62% del total perdido entre todas las gestoras que operan en España, según datos de Inverco.

Farolillo rojo es la gestora de Caixabank que se dejó por el camino 367,2 millones de euros. Mal dato, pero aun así se mantiene como el mayor grupo por patrimonio gestionado con algo más de 44.595 millones de euros.

El Sabadell es el siguiente en la parte baja. Vio salir 186,8 millones de euros (quinto en el ranking de patrimonio con 16.000 millones de euros). Antepenúltimo es Banca March que se dejaba por el camino en enero 122,4 millones de euros, y que ocupa el puesto 21 con algo más de 1.800 millones de patrimonio bajo gestión.

Patrimonio gestionado

Líder en la tabla de suscripciones es Mutuactivos, la gestora de fondos de Mutua Madrileña, que ha logrado incrementar su patrimonio gestionado en 74,3 millones de euros. Acumula ya 5.241 millones en activos bajo gestión, situándose en el puesto número once, según los datos de la patronal.

Buen mes también para Kutxabank. Su sociedad de Gestión de Inversión Colectiva, Fineco, así como la gestora Kutxabank gestión ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. Así, la primera lograba captar 55 millones de euros, mientras que la segunda se hacía con un total de 37,4 millones de euros.

En total, los grupos gestionan un patrimonio de 262.541 millones de euros. Una cifra que supone una caída del 2,3% respecto al mismo período del año anterior. Cantidad que cae hasta el 4,5% respecto a los últimos seis meses.

La rentabilidad

La rentabilidad media obtenida en el mes es del 2,33%; los fondos a un año se han dejado un 3,36% y los que van a 3 años han ganado un 0,96%. ¿La mejor rentabilidad? La de los fondos a 25 años, que lograban en enero una media del 2,6%.

Durante el primer mes del año los fondos con exposición a la renta variable internacional han sido los que mejor comportamiento tuvieron. Todos ellos obtuvieron ganancias por encima del 5%, aunque destacan aquellos que tienen exposición a los emergentes con una revalorización media del 8,75%.