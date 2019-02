La especulación también llega a las licencias de los patinetes en Madrid

Entre las empresas que han pedido operar patinetes en la ciudad de Madrid se encuentran agentes de movilidad de sobra conocidos para los madrileños. También los han conseguido start-ups de patinetes, incluso algunas de las marcas que tuvieron que retirarlos en diciembre.

Sin embargo, hay otras empresas que hasta ahora no habían aparecido en el panorama de la movilidad eléctrica: SJV Consulting o Taxify. La primera, dedicada a actividades de consultoría de gestión empresarial, según su registro en el CNAE, ha logrado la adjudicación de 1.315 patinetes, un 15% del total. La segunda es una empresa de coches con conductor que opera en varias ciudades del mundo pero en ninguna española.

Según varias fuentes del entorno de las start-ups dedicadas exclusivamente al alquiler de patinetes, estas empresas han entrado en el mercado para especular con las licencias. “¿Cómo es posible que en solo dos meses hayamos pasado de ser 12 empresas de patinetes a ser 32?”, se pregunta una de las fuentes.

No es solo que hayan visto un filón en los patinetes, si no que según explican otras empresas del sector, los pliegos del Ayuntamiento no exigían el acceso a las aplicaciones a través de las cuáles iban a operar, únicamente ver su diseño; tampoco tener los vehículos preparados. Factores que, según su punto de vista, han permitido el acceso de empresas de todo tipo a esta licitación pública.

Empezar a operar en dos meses

En este sentido, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que “es imposible desarrollar la tecnología y poner los patinetes a punto” en dos meses. Ese es el margen que el Ayuntamiento de Madrid da a las empresas que han conseguido la autorización para poner en marcha los proyectos, de lo contrario perderían la autorización.

Las start-ups explican que aunque estas empresas han entrado en el mercado de los patinetes “para especular y vender las autorizaciones” deben darse prisa, ya que tendrían que estar operativos en ese plazo. Por ese motivo, verían lógico que intenten comprar algunas cuya infraestructura pueda estar lista de forma más rápida y cuya autorización haya sido denegada.

Reparto perjudicial

La multiplicación de los agentes que ofrecen el alquiler de patinetes ha supuesto un reparto minucioso por barrios. Algo que ha provocado que algunas empresas solo tengan dos patinetes en Sol o solo uno en Atocha, según los datos proporcionados por el Consistorio. Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, esto no solo perjudica a las empresas, si no también a los usuarios, que tienen que descargarse varias aplicaciones para poder usar el servicio en algunos barrios.

En la misma línea, aseguran que las empresas que tienen intención de especular con las licencias han solicitado patinetes en todos los barrios para “acaparar más mercado” y por ese motivo también han obtenido más autorizaciones.

Este periódico ha consultado al Ayuntamiento sobre la concesión de autorizaciones para operar patinetes a empresas que aparentemente no trabajan dentro de este sector pero no ha obtenido respuesta por ahora.