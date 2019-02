Las ‘telecos’ locales piden a la administración que les dejen desplegar redes 5G

La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (Aotec) ha pedido este jueves al gobierno que les permitan desplegar redes de 5G de manera independiente ante el nuevo proceso que se abrirá en el sector en 2020 y que tendrá su subasta comercial durante el primer trimestre del próximo año.

Antonio García Vidal, presidente de la patronal de las telecos locales, ha pedido a la administración que se implique y que sea consciente de que su experiencia en zonas aisladas puede ser la mejor garantía de despliegue en zonas donde las grandes operadoras no pueden hacer rentable el servicio.

Las operadoras locales dicen que no podrán participar en la subasta del espectro por el elevado coste de varios cientos de millones de euros que implicará este proceso, es por ello que piden acceso al espectro de redes 5G de las grandes telecos para poder desplegar sus propias redes en comarcas y localidades donde no pueden llegar las grandes. De hecho, en los contratos locales, las administraciones ya les están exigiendo cobertura 5G.

El "oligopolio" del Plan PEBA

Durante la presentación de su primer informe con las principales magnitudes del sector, Aotec volvieron a denunciar las bases del plan de ayudas para la extensión de la banda ancha (PEBA) previsto para 2019, porque a su juicio "afianza el oligopolio" en el sector.

En opinión de los directivos de Aotec, el cambio de local a provincial en el modelo de ayuda del PEBA, junto con el criterio de solvencia, "dejan fuera a los operadores locales de la posibilidad de solicitar ayudas para la extensión de redes y tecnologías de banda ancha en zonas rurales o de menor peso de población".

Respecto del informe, presentado junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, se refleja el buen estado de salud de las más 787 operadoras locales. El informe que recoge datos de 2012 a 2016 en base a las cuentas presentadas por las compañías al Registro Mercantil indica que mientras las grandes telecos han reducido su negocio, las pequeñas han tenido un periodo de crecimiento.

Los ingresos crecen un 45%

De esta manera, en 2016 los ingresos de explotación del sector fueron de 760 millones de euros, un 45% más en 2012, mientras que el sector -sin sus ingresos audiovisuales- llegó a los 25.755 millones, una caída del 10%. Del mismo modo, la inversión en activos representó para las pequeñas un montante de 766 millones, un 21% más, por los 44.834 millones del sector, una 20% más.

En cuanto a valor añadido bruto, los operadores locales generaron 255 millones en 2016, un 35% más respecto de 2012, por los 10.432 millones, un 17% menos. En cuanto a la generación de empleo, los operadores locales mantuvieron en 2016 5.948 puestos de trabajo, un 33% más, por los 38.354 del sector, un 12% menos en cuatro años.