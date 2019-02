Huertas (Mapfre): No tenemos intención de realizar cierres de oficinas

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha querido poner en contexto los resultados cosechados por la aseguradora durante 2018. Pese a la caída de resultados del 24%, el mandatario ha hecho hincapié en el buen comportamiento de casi todos sus negocios a nivel operativo y ha señalado a las depreciaciones de divisas como principales responsables de los resultados de Mapfre en 2018.

En este sentido, Huertas ha querido señalar la fortaleza de España que representa "El motor de la compañía. Somos la aseguradora que más crece entre las cinco grandes en España. Nuestro comportamiento en todos los segmentos es mejor que la del resto del sector con casos como el de Vida, donde crecemos el 20%".

Al hilo con esto, el presidente de Mapfre ha querido dejar claro que, a diferencia de los bancos, la aseguradora no tiene planes de cierres de oficinas. "No vamos a cerrar oficinas. Este canal y nuestros empleados son claves para nosotros. Nuestras oficinas vivirán transformaciones pero no cierres como estamos viendo en otros sectores".

Huertas repasó las ultimas operaciones de la compañía donde destaco el acuerdo cerrado con el Santander. "Queremos estar donde están nuestros clientes. El acuerdo con el Santander es una operación que nos va a permitir que, a nuestras 3.000 oficinas vamos a sumar 10.000 más, lo que significa que vamos a tener más puntos de contacto con nuestros clientes que nunca". Una operación que esperan que empiece estar operativa a finales de 2019 y que tenga impacto en las cuentas a partir de 2020.

Al ser preguntado sobre si Mapfre iba a seguir con este tipo de alianzas, el presidente de la aseguradora señaló que es una fórmula con la que se sienten muy cómodos pero, aclaró, "pagando lo que consideramos justo", en alusión a otros intentos de alianzas similares en otros mercados fuera del español.

Ante la duda de si llegar a acuerdos con más entidades, Mapfre está asociado en España con Bankia y Santander, podría tener problemas de competencia el directivo señaló que no cree que hubiera ningún problema. "Tenemos acuerdos con distintas entidades, con distintos productos, no debe de haber ningún conflicto con competencia aunque añadamos más acuerdos a los actuales.