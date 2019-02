COMO LEONES: Carlos Torres (BBVA) y Gonzalo Cortázar(Caixabank)

El CEO de Caixabank asume que la entidad necesita ser guiada por la prudencia. Un hecho que muchas veces no es entendido por los mercados, como demuestra la caída del 7% el pasado viernes en bolsa. Pese a presentar un beneficio de 1.986 millones de euros, con un aumento del 17,8% respecto al año anterior, el mercado quería más. Y quería más porque, en realidad, había análisis que hablaban de unas cifras cercanas a los 2.200 millones de euros de beneficios.

Sin embargo, Gonzalo Gortázar -que trabaja en tándem con su presidente, Jordi Gual- recuerda que estamos ante un momento muy complicado para la banca. El escenario de tipos bajos se augura larga, y eso va a lastrar los márgenes, pese a que este año han aumentado prácticamente en todas las líneas. A eso hay que sumarle que el desapalancamiento de algunos sectores de la sociedad continúa, lo que hace que los volúmenes de crédito estén prácticamente estancados.

Una situación que no convence a unos mercados ansiosos de recibir buenas noticias. Lejos de querer contentar a los inversores, Caixabank anunciaba el pasado viernes que el año que viene va a ser todavía más difícil que el 2018. El Banco Central Europeo (BCE) no tiene previsto mover ficha, así que las expectativas de rentabilidad se situarán en la horquilla más baja del plan estratégico presentado hace tan sólo unas semanas.

De cara a 2019 se prevé que el margen de intereses crezca un 2%, pero las comisiones sólo avanzarán un 3% frente al 9,5% previsto par ael período 2019-2021 del nuevo plan estratégico. A eso hay que sumarle que Caixabank está inmersa en un proceso de reestructuración cuyo coste se asumirá el presente curso, lo que lleva a que los gastos se disparen un 5%. La combinación perfecta para que los analistas empiecen a ponerse nerviosos.

¿Significa que Caixabank no va a cumplir con sus compromisos a 2021? En absoluto, pero el mercado es el mercado y, en muchas ocasiones es soberano. Las caídas de bolsa, en cambio, no ponen nervioso al equipo de Caixabank. Gortázar cree que "los acontecimientos a corto plazo de la bolsa deben ponerse en su contexto relativo que obedece a circunstancias muy concretas".El tiempo dirá si tiene o no razón. De momento, la prudencia se impone en el banco.