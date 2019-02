Burger King se ríe de McDonald´s y de sus problemas con el Big Mac

El Doble Whopper aparece rebautizado como 'La hamburguesa que el Big Mac querría ser'; el Steakhouse pasa a llamarse 'Como un Big Mac, pero realmente grande'; el Whopper es 'Rollo Big Mac, pero a la parrilla'; el Big King -que sí se parece bastante al Big Mac-, pasa a ser 'Se parece a Big Mac, pero más jugoso y sabroso'.

Son algunos de los nombres que ha utilizado la filial sueca de Burger King para burlarse de los problemas de McDonald´s con su marca en Europa tras el caso Supermac. Y una de las ventajas de la flexibilidad que le supone a la compañía utilizar grandes pantallas para anunciar sus menús.

Mientras que en McDonald´s son bastante parcos en el uso de las redes sociales, los community managers de Burger King son unos truhanes, que lo mismo se burlan del presidente de EEUU y sus 'hamberders' que se apiadan de Julen Lopetegui cuando le despidieron de la Roja, que regalan un hueso sabor parrilla o Dogpper a las mascotas o que montan un restaurante para quienes intentan alquilar un apartamento. Estas tres últimas acciones, por cierto, se las podemos achacar a la agencia de publicidad La Despensa.

Burger King se burla de McDonald´s en Suecia.

La guerra del Big Mac

McDonald´s se juega perder los derechos del uso en exclusiva de la marca de una de sus hamburguesas más conocidas. Esto se desprende de la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo), que se pronunció hace unos días después de que en abril de 2017 la cadena irlandesa Supermac's reclamara el uso de esta marca.

Así, la Euipo considera que el gigante de las hamburguesas no ha presentado las pruebas suficientes que demuestren la extensión del uso de la enseña por toda la Unión Europea, y no solo en algunos países.

Se trata, para Supermac's, de la "justa" victoria de un pequeño contra un grande. Aunque la cadena irlandesa no tiene ahora mismo en su carta ningún producto con ese nombre, asegura que McDonald's registra marcas para bloquear su expansión. Sin ir más lejos, le fue imposible registrar la marca "Supermac" porque el gigante presentó objeciones, al entender que podría suponer confusión para el consumidor. Pero, ¿qué supone esta resolución?

Lo cierto es que en McDonald’s no piensan dejar de batallar para ceder la exclusividad de Big Mac. Consultados por este periódico, desde la cadena aseguran que no comparten la decisión tomada por la Euipo, y alegan que, a su parecer, "no se han tenido en cuenta las pruebas sustanciales" que presentó la cadena y que demuestran el uso de la marca Big Mac en Europa.

Entre estas pruebas, la cadena aportó los datos de ventas de su conocida hamburguesa en Alemania, Francia y Reino Unido, carteles y folletos publicitarios del producto, e incluso muestras del producto anunciado en sus webs europeas; en concreto, en 18.

Desde la compañía tienen la intención de recurrir la decisión. "Confiamos en que será anulada por la Sala de Apelación de la Euipo", aseguran desde la cadena, que reseñan que, a pesar de lo que ha determinado la oficina, McDonald’s es titular y puede exigir los derechos de la marca Big Mac en Europa y, por tanto, también en España.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, este recurso podría "paralizar" la decisión durante los próximos dos o tres meses, de forma que el rey de las hamburguesas gana tiempo. En su contra juega que no tendrán grandes oportunidades para desarrollar las pruebas que en la sala le exigen, más allá de las que ya presentaron en primera instancia.

Es previsible que McDonald's mueva el caso de tribunal en tribunal; mientras, en Supermac's esperan alzarse con la victoria aprovechando que el gigante no ha sabido jugar bien sus cartas. Mientras tanto, su principal rival ha aprovechado para echarse unas risas a su costa.