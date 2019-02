Torres (BBVA) sobre las escuchas: “Yo creo a Francisco González"

El presidente de BBVA, Carlos Torres, dedicó buena parte de la presentación de resultados del banco a responder a los periodistas sobre el escándalo de las escuchas que se ha venido conociendo desde el pasado 9 de enero. Al respecto, Torres fue taxativo: "Yo creo a Francisco González", aunque insistió en que tendrá “tolerancia cero” cuando se conozcan todos los hechos. En todo caso, pidió a los medios “no precipitarse y no pedir que se actúe sin conocer antes los hechos”.

Torres hizo una intensa defensa de su predecesor. “He hablado con él y me transmite una conciencia tranquila y que no sabía nada de las irregularidades de las que hablan las noticias”, explicó, y subrayó que no se ha producido ningún movimiento con respecto a su presidencia de honor porque “con hechos no constatados tomar una decisión sería prejuzgar”.

"A menudo pienso en qué haría él en mi lugar, y creo que en este caso él haría lo mismo. Asegurar una investigación, rápida, independiente e intensiva, con tolerancia cero y unos principios claros que incluyen no prejuzgar ni tomar decisiones con hechos no constatadas", explicó.

FG, un visionario

“Mi opinión personal sobre Francisco González no puede ser mejor. He trabajado mano a mano con él durante los últimos diez años, tomando a veces decisiones no fáciles y he visto que ha demostrado un enorme liderazgo, que es una persona trabajadora e íntegra. Difícil de trabajar con ella por su exigencia y un visionario. Eso es demostrable, si vemos algún discurso que pronunciaba en 1999 y en el que decía cosas adelantadas a su tiempo. Ha sido mi guía y referente y de muchos también en el banco. Siempre ha dicho que lo importante es trabajar con principios y eso es innegociable. Y eso lo he visto en acción en muchas ocasiones en las que ha puesto el interés de BBVA y sus principios por encima de todo lo demás”, señaló Torres.

Eso sí, también dejó claro que su relación con González no afectará a la investigación. “Mi opinión personal en nada influye sobre la investigación que se va a hacer con todo el rigor, la disciplina y de la manera más exigente y rápida posible”, subrayó.

Preguntado sobre si la salida de FG tuvo que ver con la información publicadad, Torres señaló que sus muchas conversaciones con el expresidente le dejan claro que era algo muy meditado. "Puedo atestiguar que la salida de Francisco González no tiene nada que ver con las noticias que se conocen el 9 de enero"

'Fake News'

“A día de hoy, no se ha constatado que sean verdad estas noticias y se están diciendo muchas cosas adicionales sobre ellas que en algunos casos no son verdad y, en otros casos, son conjeturas”, señaló Torres, quien denunció que "empiezan a darse por verdad cosas que están lejos de haber sido constatadas, con juicios de valor que se van intercalando de manera muy sesgada con hechos contrastados, dando apariencia de verdad a cosas que no lo son".

Por tanto, Torres insistió que “es el momento de investigar con la mayor rapidez y la mayor diligencia pero sin llegar a conclusiones precipitadas y no sustentadas” y lamentó, específicamente, que eso es lo que está sucediendo. “Mucha gente está llegando a conclusiones precipitadas”. Habló, por ejemplo, de inexactitudes fácticas como reuniones que no tuvieron lugar o la obviedad de que FG no es presidente de la Fundación.

No se pronunció con respecto a lo que sucedió en el Consejo de este jueves. “Ya me gustaría hablar del clima en el Consejo, pero tengo la obligación legal de no comentar lo que se trate en el Consejo salvo que sea un hecho relevante”, explicó.

El temor a las fake news no le hizo menospreciar la gravedad de los hechos. “De ser ciertas las noticias que se vienen publicando sobre el BBVA y personalidades públicas, estaríamos hablando de cuestiones muy graves y diametralmente opuestas a lo que este banco representa. Tenemos unos valores fuertes y de futuro, están en nuestro ADN y hemos hablado de ellos de forma insistente”, subrayó.

La evolución de los hechos

“Las noticias que surgen en mayo de 2018, que hablan de pagos al grupo Cenyt, provocaron una investigación de carácter ordinario. En ese punto, el alcance de la investigación se centraba en investigar la relación contractual con Cenyt. Con la complejidad añadida de que hablamos de una relación que se remontaba a quince años atrás. Garrigues empezó ya entonces a participar en la investigación. Se comprobó que Cenyt prestó servicios a lo largo del tiempo y ninguna documentación reflejó seguimientos ni intervenciones de comunicaciones privadas”.

Torres descartó alguna influencia de González en la investigación, que ya no está en manos del banco sino de PwC. Torres remarcó que hablamos de “volúmenes de información gigantescos, terabytes, con millones de documentos y de folios”, lo que implica que en su análisis podemos esperar “un horizonte de meses”.

Aclaró que eso implica que se tardará más de un mes y menos de un año, aunque aseguró que ni él ni nadie puede predecir cuánto llevará exactamente porque estas cosas "se sabe cuándo empiezan pero no cuándo acaban".

“Les hemos dicho que pongan los recursos necesarios para que sea, de forma práctica, lo más rápido posible. Tienen capacidad absoluta para investigar lo que quieran, con la diligencia y el rigor necesarios para que sea lo más profunda y rápida sin economizar esfuerzos. Pero no es momento de prejuzgar”, explicó. “Todo apunta a que el caso se va a judicializar y eso hará que se produzca una investigación más extensa. Porque puede entrar en ámbitos en los que nosotros no podemos entrar. Podemos entrar en los dispositivos que son propiedad del banco, por ejemplo,pero no en los demás. Eso puede arrojar luz adicional al asunto”, indicó.

“BBVA ha sido, es y seguirá siendo un banco honesto”, concluyó.