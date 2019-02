¿Cabify regala agua? Emov, los 'Manolitos' de Morata

Si Cabify acostumbra a regalar agua a los usuarios de sus servicios, la compañía de 'carsharing' emov ha decidido hacer una apuesta más calórica (y deliciosa) y se ha comprometido a invitar a algunos de sus clientes a los populares 'Manolitos', los cruasanes de moda en los que han invertido Álvaro Morata y otros jugadores de la Roja.

La promoción se aplica sólo a parte de la flota y sólo a los cuatro domingos del mes de febrero. "Los domingos encontrarás en parte de la flota cajas capricho de 'Manolitos' recién salidos del horno y hechos con los ingredientes más naturales, cortesía de Manolo Bakes", reza el correo electrónico que ha enviado a sus clientes.

En todo caso, no está claro cuántas cajas entregarán. "No te preocupes si no lo encuentras, eso es que otro emover se lo ha llevado, pero tienes todos los domingos del mes para encontrarlos", señala la compañía. El precio de los 'Manolitos' es de casi 15 euros el kilo, así que todo apunta a que será una fiesta exclusiva para los más madrugadores.

El negocio de franquicias de Manolo Bakes, De boca en boca 2017, SL, tiene una historia curiosa. Cuando Pablo Nuño intentó que la familia Manzano se asociase con él para lanzar una franquicia de los populares pasteiitos, que estaban expandiendo con éxito desde Colmenar, no consiguió su propósito. Pero cuando apostó por copiarles, con la marca Croasantino y el apoyo económico de Álvaro Morata y de su padre, los Manolos originales cambiaron de idea y se sumaron a la fiesta de la mantequilla. Que este mes se motoriza.

En ese mismo mail, emov traslada nuevas ofertas de bonos para sus clientes y ofrecE un bono para registrarse en ecooltra (ECOOLTRAEMOV), con 40 minutos gratis para los nuevos usuarios.