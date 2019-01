Ciudadanos rechaza las condiciones del Taxi de Madrid a los VTC

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha rechazado las últimas demandas de las asociaciones de taxistas de Madrid, que piden que los usuarios de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) deban contratar sus servicios con una antelación mínima de una hora y que el trayecto sea de al menos 5 kilómetros, ya que, a su juicio, estas condiciones suponen "poner límites a la competencia".

"Son malas fórmulas", ha concluido tras recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se ha pronunciado en contra de ese tipo de limitaciones. En una rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha abogado por establecer una mesa de diálogo en la que se discuta cómo se pueden integrar ambos modelos, el del taxi y el de los VTC, y que compitan en "igualdad de condiciones".

"El que está muy regulado habrá que desregularlo para que tenga más facilidades en esa competencia, y el que no tiene regulación habrá que regularlo para llegar a un punto de encuentro" que permita "no coartar" la competencia y, a la vez, impedir que sea "desleal", ha explicado, antes de pedir también que se tengan en cuenta los intereses de los taxistas, que adquirieron su licencia haciendo una inversión importante.

Garantizar un servicio de transporte de calidad

Para Ciudadanos, lo fundamental es que la solución al conflicto priorice "el interés de los usuarios y de todos los ciudadanos" para que puedan disfrutar de un servicio de transporte de calidad y "al mejor precio posible". Y eso no se consigue, según Villegas, poniendo "límites y trabas" a la libre competencia, sino "fomentándola en situación de igualdad".

Ante un cambio de modelo propiciado por los avances tecnológicos, considera que "no vale resistirse y atrincherarse en modelos antiguos", sino buscar soluciones que "eviten que haya damnificados por la transición". Asimismo, ha señalado que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de "quitarse de encima la responsabilidad" de regular esta cuestión y "pasar la patata caliente" a las comunidades autónomas "ha llevado al caos" en Madrid y Barcelona.

Flexibilizar el sector

Las críticas al sector van desde todas las direcciones. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido a los taxistas que mantienen la huelga por décimo día consecutivo que "flexibilicen" su propio sector y que no plantee propuestas para "complicar la vida al sector de enfrente" ni a los usuarios.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, Aguado ha tildado la décima jornada de huelga de los taxistas de "frustrarte" y "cansada" de ver "cómo cortan las calles y cómo complican la vida a los madrileños".

"Tienen todo el derecho a manifestarse pero llevamos diez días de concentraciones, la gente pierde su tiempo para ir a trabajar con las calles cortadas y las propuestas que hacen van en la línea contraria a lo que deben de ir. No he escuchado al taxi flexibilizar su propio sector para ser más competitivos; plantean complicar la vida al sector de enfrente y mantener un modelo del siglo XX. Vivimos en el siglo XXI hay nuevas necesidades y no podemos complicar la vida al usuario", ha defendido Aguado.

A su parecer, se deben "garantizar las reglas del juego para que sean similares y no ha escuchado al taxi poner encima de la mesa esas reivindicaciones". "Hay que evolucionar como y adaptarse a los nuevos tiempos, porque sino es inviable que se preste un servicio de calidad", ha sostenido.

Por último ha insistido en que sería necesario celebrarse una mesa "a cuatro" entre taxistas, VTC, administración regional y local para llegar a un acuerdo.