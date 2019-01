El acuerdo del Taxi de Barcelona explota: el comité de huelga dimite por el avance del 'no'

Los taxistas de Barcelona no se conforman con el acuerdo alcanzado ayer. Durante el debate previo a la votación los partidarios de no aceptar el acuerdo alcanzado ayer con la Generalitat se han impuesto lo que ha llevado al comité de huelga a dimitir con Tito Álvarez, de Élite Taxi, a la cabeza.

El que hasta ahora había sido el portavoz y referente de la movilización ha visto como su voluntad de apoyar el acuerdo alcanzado en el día de ayer entre los representantes del Taxi y la Generalitat no ha recibido apoyos en el arranque de la asamblea previa a la votación.

Los taxistas han comenzado una asamblea a las 11:00 de la mañana. El objetivo de la misma era que durante una hora los partidarios de las distintas opciones defendieran sus posiciones. Los partidarios de no apoyar el acuerdo y seguir presionando a la Generalitat se han impuesto a las tesis del comité de huelga, que defendía votar favorablemente.

Esto ha provocado la dimisión por parte de Tito Álvarez de sus responsabilidades dentro del comité de huelga. Del mismo modo, la votación que estaba prevista para las 12:00 se ha retrasado a las 16:00.

Retirada de Élite taxi

El enfrentamiento ha llegado a tal punto que los representantes de Élite Taxi Barcelona han decidido retirarse "de cualquier responsabilidad que tenga que ver con esta huelga".

En un comunicado han señalado que "ninguno de nosotros va a continuar en el comité de huelga, cada uno de nosotros quiere continuar a partir de ahora como un mero taxista y nos ponemos detrás del nuevo comité de huelga que se monte. No vamos a permitir que nuestro compañero Tito el primero de todos, acabe de perder la salud que le queda".

El comunicado señala que desde Élite consideran que el sector no apoya sus tesis. "Estamos tranquilos, no hemos dejado de dar en ningún momento lo que honestamente creemos que es mejor para el sector, pero sentimos que el sector no está en nuestra misma linea y que hay personas dispuestas a tomar las riendas. Respetamos cualquier decisión que el sector tome a partir de este momento".