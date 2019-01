Euskaltel se adelanta a Orange y Vodafone e integra Amazon Prime Video en su TV

Euskaltel se ha convertido en el primer operador que ha incorporado el servicio Amazon Prime Video dentro de los decodificadores 4K Android TV. Con ello, la compañía se adelanta a Orange y Vodafone, que el último trimestre del año pasado anunciaron que negociaban con la plataforma, aunque sin dar fechas concretas de este movimiento.

Movistar también trabaja a nivel global en un acuerdo similar, pero tampoco han dado mayores pistas al respecto. En el caso de Orange y Vodafone, fuentes consultadas indican que siguen trabajando para poder ofrecer el servicio dentro de sus decodificadores. En el caso de la operadora británica ofrecer la suscripción de Amazon Prime Video por un año, aunque solo para verla desde la plataforma de Amazon.

En el caso de Euskaltel, la inclusión de Amazon Prime Video en su servicio de televisión -que ya esta disponible desde principio de año- se suma a la de Netflix, que desde el año pasado se puede contratar con el servicio y desde diciembre integrado en la misma factura de la operadora de telecomunicaciones vasca. Los precios de Amazon serán de momento los mismos que por la plataforma de VOD de Euskaltel.

Euskaltel introdujo los decodificadores 4K Android TV en julio de 2017, tras su acuerdo estratégico con Google, una plataforma abierta que permite incorporar de forma rápida contenidos y servicios OTT en más de 80.000 hogares. El Grupo Euskaltel cerrará 2019 con un 50% de su base de clientes con estos decodificadores instalados, según ha indicado la compañía.

Con la suscripción de Amazon Prime, el cliente podrá ver películas y series, además de producciones Prime Originals -como Six Dreams, The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy´s Jack Ryam, Homecoming, The Man in the High Castle-, y Prime Exclusives, como Pequeñas Coincidencias.

Los clientes se podrán beneficiar además del envío en un día gratis ilimitado de millones de productos y del acceso instantáneo a más de dos millones de canciones con el servicio de música en streaming, Prime Music. Con la aplicación Prime Video, además, se puede disfrutar de contenidos sin conexión gracias a su descarga en iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android.