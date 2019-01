4 de 7

Netflix es la más popular y mejor valorada por los usuarios en todas las variedades del servicio que ofrecen. Además, con diferencia. Según la OCU, esta plataforma está "muy por delante de todas las demás".

Para empezar, es la que más usuarios tiene registrados. Según el informe Televidente Now!, cuenta con 137 millones de abonados en todo el mundo y, aunque no desvela el número de suscriptores que tiene en España, The Cocktail Analysis estima que la cifra puede rondar los 6,4 millones de usuarios.