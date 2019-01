Abengoa amplía el periodo de adhesiones al contrato de bloqueo al 21 de enero

Abengoa ha decidido ampliar el período de adhesiones al contrato de bloqueo o 'lock-up' hasta las 11.59 horas del próximo 21 de enero, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma sevillana solicita a impugnantes, entidades avalistas y acreedores del denominado 'New Money 2' y del 'Old Money' que sean acreditantes que envíen las cartas de adhesión a dicho contrato no más tarde del próximo 21 de enero, en la medida en que no lo hayan hecho todavía.

Asimismo, ha ampliado el plazo para el envío de instrucciones por los correspondientes bonistas a los efectos de adherirse al contrato de 'lock-up' (esto es, el plazo límite del documento de adhesión que se ha compartido con los bonistas) hasta las 12.00 horas del próximo 18 de enero.

A finales de 2018, Abengoa suscribió el contrato de bloqueo o 'lock-up' con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del llamado 'New Money 2' --tramo 2 de la deuda nueva de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017--, en el marco del proceso de reestructuración financiera, para lo que abrió un proceso de adhesión para el resto de sus acreedores financieros.