Mercadona dice adiós a los interproveedores: negociará producto a producto

Eran 120 los interproveedores que, desde hace 20 años, suministraban a Mercadona el surtido de categorías completas de Hacendado, Bosque Verde, Deliplus o Compy. No obstante, no eran solo ellos quienes llenaban los estantes del supermercado. De hecho, son hasta 1.400 los proveedores (hasta ahora, proveedores especialistas) que nutrían sus lineales con algunos productos específicos, que la cadena necesitaba implantar. Ahora, todos ellos, interproveedores y proveedores especialistas, se llamarán proveedores "totaler".

Una revolución del modelo en la cadena de Juan Roig en la que lleva trabajando más de cinco años y con la que la valenciana pretende ganar agilidad, gestionando así con cada empresa producto a producto y no por categorías completas. El cambio, adelantado por Expansión y confirmado por este periódico, no implica, en la práctica, ninguna modificación que hasta ahora no se hubiera hecho ya: lo que cambia es cómo les llama la valenciana.

Con esta medida, Mercadona pretende hacer iguales a todos sus proveedores y negociar con cada uno la entrada de productos nuevos. Por ejemplo, si un interproveedor fabricaba el aceite de oliva y de girasol pero era necesario vender también aceite de coco, ¿quién lo hacía? Con este tipo de debates entró en juego la figura del proveedor especialista, una compañía que, con agilidad, podría colocar el producto en los lineales, frente a la opción de hacer que el interproveedor se lanzara a crear el nuevo producto. Ahora, todos los artículos se negociarán así, con cada uno de los proveedores "totaler".

Con 84.000 empleados, Mercadona cuenta con más de un 25% de la cuota de mercado en España. La cadena líder se encuentra en el punto de mira del sector por su aterrizaje en Portugal y el estreno de su nueva web, que se espera para este año.