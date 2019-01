El caso de la constructora a la que empiezan a pitarle los oídos

He tenido unas largas vacaciones. De esas que sirven para reflexionar qué quieres hacer con tu vida. Quise irme a la nieve, pero el cambio climático me lo impidió, así que opté por la playa. A darme a la buena vida.

Allí me encontré con un viejo amigo que estaba en una afamada constructora que cayó con la crisis. Ahora trata de lanzar su propio proyecto, vinculado -cómo no- con el ladrillo. “¡Hay que aprovechar!”, me dice.