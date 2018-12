Un tribunal alemán considera que Apple vulneró patentes propiedad de Qualcomm

Un tribunal regional de Munich ha determinado que Apple violó los derechos de patente de hardware de Qualcomm en la fabricación de algunos modelos de su teléfono iPhone, que podrían dejar de estar a la venta en Alemania.

La decisión, que podría amenazar la venta en Alemania de algunos modelos de iPhone, solo será efectiva una vez que Qualcomm deposite 668,4 millones de euros como garantía ante un posible futuro revés judicial en caso de que la estadounidense apelase a una instancia superior, según señala el diario 'Handelsblatt'.

Se trata de la segunda victoria judicial de Qualcomm en la disputa sobre propiedad intelectual que mantiene con Apple, después de que un tribunal chino decidiera a principios de diciembre, de manera cautelar, impedir la "importación, venta y oferta de venta" de varios modelos de iPhone en el marco del proceso de la demanda de Qualcomm a Apple por infracción de patentes.

En concreto, el tribunal del país asiático decidió impedir la venta de los modelos 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X a cuatro filiales de Apple en China. No obstante, no limitó la venta de aquellos productos que ya estén en tienda o en manos de los distribuidores.