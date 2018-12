CAF gana un contrato de metro ligero en Australia valorado en 300 millones

CAF ha ganado un contrato de suministro, operación y mantenimiento del proyecto de tren ligero de Parramatta, como parte del consorcio Great River City Rail Light, formado por CAF Rail Australia y Transdev Australasia. El proyecto está valorado en 300 millones de euros y se espera que la línea esté operativa en 2023.

Para este proyecto, CAF suministrará trece vehículos Urbos de 7 módulos, así como los sistemas de la línea y su integración, que incluyen el sistema de tracción, las subestaciones, el sistema de señalización, y el centro de control y comunicaciones para el proyecto.

El contrato también incluye el diseño y la construcción de las instalaciones de mantenimiento y soporte, y la plataforma de las 16 paradas de la línea, siendo estos trabajos subcontratados a la empresa de ingeniería Laing O’Rourke.

De la misma forma, CAF tendrá una participación relevante en el consorcio Great River City Light Rail, que operará y mantendrá la línea de Parramatta por un período de ocho años, con la posibilidad de prorrogarlo hasta 10 años más.

El tren ligero Parramatta es en la actualidad uno de los proyectos de infraestructura más importantes del Gobierno de Nueva Gales del Sur, para hacer frente al fuerte crecimiento de Sydney y Gran Parramatta, y contribuir al desarrollo económico de la zona.

La ruta unirá el distrito central de negocios y la estación intermodal de Parramatta con el recinto de Westmead, el nuevo estadio de Bankwest, el nuevo recinto cultural de Powerhouse y el Teatro de Riverside, el área de desarrollo de viviendas privadas y sociales en Telopea, el hipódromo de Rosehill Gardens y tres campus de la universidad Western Sydney University.

Diseño con baterías de litio

Los trece vehículos suministrados por CAF estarán equipados con el sistema ACR con baterías de litio que permitirá que los vehículos funcionen sin catenaria en algunos tramos de la línea.

Cuentan con una longitud de 45 metros tendrán capacidad para transportar cerca de 300 pasajeros por trayecto. Dispondrán además de asientos prioritarios y dispositivos de apoyo para discapacitados y personas mayores y los sistemas de pantallas y audio instalados en las unidades brindarán a los pasajeros información sobre el viaje en tiempo real, haciendo que la ruta sea más cómoda para ellos.

La historia de CAF en Australia se inició con la creación de la filial CAF Rail Australia en 2010, que se adjudicó su primer contrato para Transport for New South Wales en el año 2012, que consistía en el suministro de seis tranvías URBOS, que posteriormente se amplió en seis adicionales, así como su mantenimiento. Estas 12 unidades operan actualmente en la línea de Inner West de Sydney.

En 2016, CAF fue elegida nuevamente por Transport for New South Wales para el suministro de 6 tranvías equipados con el sistema ACR para el tren ligero de Newcastle. Dicha línea entrará en funcionamiento en febrero de 2019 y será la primera línea de Australia sin catenaria en todo su recorrido.

Ese mismo año, y como parte del Consorcio Canberra Metro, CAF firmó un contrato para el suministro de 14 tranvías y su mantenimiento por un período de 20 años para la primera línea de tren ligero del Metro de Canberra.