DHL identifica las claves de la logística adaptada al comercio electrónico

El comercio electrónico ha llevado a las empresas de logística a renovarse. "La última milla se está convirtiendo, cada vez más, en el campo de batalla clave en la cadena de suministro del comercio electrónico y las compañías tendrán que desarrollar estrategias específicas en este área para competir de manera efectiva", explica Katja Busch, Directora Comercial de DHL.

En esta línea, DHL ha identificado junto a Euromonitor las cuatro claves de la "última milla" para llegar a los consumidores que demandan envíos personalizados y flexibles. Así, las compañías del sector logístico deben ser capaces de ofrecer soluciones que se adapten a sus clientes.

Según el informe Shortening the Last Mile: Winning Logistics Strategies in the Race to the Urban Consumer (Acortando la Última Milla: Estrategias Logísticas Ganadoras en la Carrera hacia el Consumidor Urbano) los usuarios demandan opciones en las que puedan elegir el cuándo, el cómo y el dónde se entregan sus paquetes.

Otra de las claves del 'éxito' es adaptarse a la 'logística estacional', es decir, que las empresas estén preparadas para picos en la demanda en época, no solo navideña, si no también en el black friday, el año nuevo chino u otras promociones del comercio electrónico.

La red de entrega también es fundamental para llegar a los usuarios. "La demanda de rapidez y conveniencia de los clientes urbanos está obligando a los comerciantes a revisar sus redes de almacenamiento", apunta DHL.

La tecnología no puede quedar atrás. El informe señala que la "localización, la entrega flexible y la logística estacional han sido posibles gracias a tecnologías innovadoras". En esta línea, añade que los operadores logísticos "están adaptando la inteligencia artificial y el big data para trabajar en modelos más flexibles".

"La futura evolución del mercado del comercio electrónico, altamente competitivo y en rápido movimiento, es todavía muy difícil de predecir, por lo que las empresas deben ser ágiles y eficientes, al tiempo que garantizan que cumplen con las demandas de los clientes", concluye Lee Spratt, CEO de DHL eCommerce Americas.