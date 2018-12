Las dificultades de DAZN para integrarse en Vodafone, Orange o MásMóvil

DAZN quiere revolucionar el mercado de los derechos deportivos en España con la compra de MotoGP en exclusiva, la Premier League y la Euroleague. De hecho, según ha confirmado este diario, tienen entre sus objetivos poder ofrecer La Liga española y la Champions en el mediano plazo y con vocación de estar en todas las plataformas, incluyendo las televisiones en abierto y las operadoras de telecomunicaciones.

No obstante, su integración en alguna teleco española no sería nada fácil, por no decir imposible. Las fuentes consultadas por este diario indican que la actual legislación española de Competencia -que regula la venta de los contenidos mayoristas de Telefónica- penaliza la unión entre plataformas y pondría muy difícil alguna eventual unión entre telecos y DAZN para explotar la cesión de la Champions o de La Liga, cuyos derechos son propiedad de Movistar.

La regulación impuesta por la CNMC tras la compra de Digital+ indica que Telefónica debe ceder sus contenidos considerados mayoristas a un precio calculado en base a los abonados de la plataforma solicitante, que además debe presentar garantías que demuestren su solidez económica. Este es precisamente el principal punto que juega a favor de DAZN, ya que actualmente tiene una audiencia cercana a cero en España, lo que rebaja considerablemente sus costes de contratación.

Acuerdos por contenidos puntuales

El problema es que si luego llegase a un acuerdo de integración con otra operadora de telecomunicaciones como Vodafone, debería pagar a Telefónica por los usuarios totales, sumando los de la teleco asociada. Un cálculo que, en definitiva, trasladaría el coste de estos derechos a las operadoras.

Del mismo modo, si una operadora como Vodafone quisiese tener la Champions o La Liga a través de un hipotético acuerdo con DAZN debería considerar además los propios contenidos mayoristas que ya tiene de Movistar, en este caso los canales Movistar Cine y Movistar Series.

Dicho esto, la única manera en que DAZN podría estar en las telecos es alquilando derechos de manera individual, una puerta que no cierra ninguna de las operadoras. Esto significa que DAZN podría llegar a acuerdos puntuales para alquilar sus canales empaquetados que hasta el momento serían MotoGP, Premier y Euroleague y sin tener que rendir cuentas a Competencia. De hecho, algunas telecos consultadas por este diario se han mostrado abiertas a un pacto en este sentido, siempre por contenidos y no por plataformas como podría ser la integración de Netflix en Vodafone u Orange.

Nuevo operador independiente

Con todo y si finalmente DAZN se queda con La Liga o la Champions para su emisión en streaming, revolucionaría totalmente el mercado de los derechos televisivos en España y desestabilizaría el delgado equilibrio de las ofertas televisivas de las operadoras españolas de telecomunicaciones.

Desde el verano, Movistar y Orange han convertido la Champions en su principal bandera de lucha comercial, lo que les ha reportado un importante crecimiento de abonados. Por el contrario, Vodafone sin Champions ha perdido unos 98.000 abonados en seis meses. En este contexto, un operador independiente que solo ofrece grandes contenidos deportivos fuera de paquetes convergentes, abre una nueva y hasta el momento inexplorada vía de comercialización.

Hasta el momento, DAZN emite LaLiga española a través de un modelo de OTT en Japón, Alemania, Austria, Suiza, Italia y Canadá y su precio es de diez dólares en sus principales mercados. En España prepara su desembarco para el primer trimestre de 2019, de momento con MotoGP como su producto estrella, haciéndose cargo de la propia producción junto con Dorna, el dueño de los derechos del campeonato.