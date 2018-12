7 de 10

Abril empezó con el fin de la aventura de Dia en China. Asimismo, la compañía dirigida por Ricardo Currás informó a principios de ese mes la venta del 100% de las acciones de las sociedades chinas Shanghai Dia Retail CO., Ltd y DIA (Shanghai) Management Consulting Services CO. Lt., el único lugar del país donde todavía estaba presente, tras la liquidación de su negocio en Pekín en 2013.

Dia llegó a tener 163 tiendas en Pekín, que echaron el cierre entre 2013 y 2014. En Shangai contaba con 379 supermercados, la mayoría en régimen de franquicia.