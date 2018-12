China prohíbe la venta de varios modelos de iPhone tras una demanda de Qualcomm

Un tribunal en China ha decidido, de manera cautelar, impedir la "importación, venta y oferta de venta" de varios modelos de iPhone en el marco del proceso de la demanda de Qualcomm a Apple por infracción de patentes, según ha asegurado la primera compañía en un comunicado.

En concreto, el tribunal del país asiático ha impedido la venta de los modelos 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X a cuatro filiales de Apple en China. No obstante, no limita la venta de aquellos productos que ya estén en tienda o en manos de los distribuidores.

"Apple se sigue beneficiando de nuestra propiedad intelectual al mismo tiempo que se niega a compensarnos. Esta decisión del tribunal es una confirmación más de la fortaleza de la cartera de patentes de Qualcomm", ha asegurado el vicepresidente de la firma y asesor general, Don Rosenberg.

Guerra comercial

Una de las patentes en base a la cual se ha decidido tomar estas medidas se centra en el ajuste y cambio de formato de las fotografías en el móvil, mientras que la otra se centra en la gestión de aplicaciones mediante la pantalla táctil al mismo tiempo que se siguen usan otras 'apps'.

Esta medida se conoce solo una semana después de la detención en Canadá de Meng Wanzhou, vicepresidenta y posible heredera de la multinacional de tecnología china Huawei. Washington acusa a la compañía de saltarse las sanciones contra Irán, mientras Pekín exige su liberación.

Estamos, por tanto, ante un nuevo episodio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y que se ha trasladado al terreno de los dos gigantes de las comunicaciones móviles. Apple es uno de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos, mientras que Huawei lo es de China.