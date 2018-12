Vodafone incluye Amazon en paquetes convergentes a la espera de integrar Prime Vídeo

Vodafone ha dado un nuevo paso hacia la integración de servicios en su factura de servicios convergentes. La operadora ha incorporado Amazon Prime a sus paquetes One y Red y para promocionarlo ha ofrecido un año gratis de la plataforma (36 euros), que a partir de ahora se podrá contratar junto con línea fija, móvil y datos de la operadora británica.

De esta manera, los clientes de Vodafone que se den de alta en Amazon podrán tener Prime, envíos gratuitos rápidos, y Prime Video, el servicio audiovisual del gigante de la distribución online, que incluye series como El hombre del Castillo, The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan, Six Dreams, The Marvelous Mrs. Maisel.

No obstante, todavía está pendiente la integración de Prime Video en el descodificador del operador. Hace unas semanas Vodafone anunció que incorporaría estos contenidos al igual que ya lo hace con Netflix y HBO. Un anuncio que se produjo solo un día después de que Orange confirmara que también integrará Prime Video.

En el caso de Vodafone, la integración que se producirá “lo antes posible”. Esto significa que quieres contraten Prime Video y se acojan a la promoción de Vodafone, deberán seguir utilizandolo en la aplicación nativa de Amazon y no podrán verlo, todavía, con el paquete de televisión de la compañía británica.

Tanto los actuales como los nuevos Clientes con planes Vodafone One y Vodafone One Familia, Red S o superiores, +Lineas M y +Lineas L pueden beneficiarse de esta promoción, activándola en la web turegalovodafone.es desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero de 2019. A partir del 8 de enero, Amazon Prime continuará estando disponible en las tarifas para nuevos y actuales clientes.

En los paquetes M, se dará a elegir un año gratis de Amazon Prime, HBO, Tidal o TV online de fútbol, mientras que los que paguen tarifas L, podrán optar a dos años de uno de estos dos productos a elegir.