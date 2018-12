A LOS LEONES: Dana Dunne (eDreams) y Joao Diogo Marques da Silva (Galp)

Galp Gas Natural fue sancionada con 80.000 euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado viernes por manipulación del mercado organizado del gas. El organismo considera que la empresa llevó a cabo una serie de comportamientos anómalos el 17 de enero de 2017 en la negociación del producto Diario D+1.

Una multa que no llega en su mejor momento. La cuarta mayor comercializadora de combustible en España, Galp Energía, suma cinco años de pérdidas en España y un correctivo de la CNMC a una de sus áreas de negocio no ayuda a templar los ánimos. El managing director de la compañía Joao Diogo Marques da Silva no termina de dar con la tecla en nuestro país en un mal desempeño que amenaza con convertirse en crónico.

Durante 2017 sus pérdidas fueron de 6,4 millones de euros, lo que suma un desequilibrio de 357,4 millones de euros desde el año 2013. Unas cifras que contrastan con los de su matriz portuguesa, que goza de buena salud. La petrolera registró en 2017 un beneficio neto de 602 millones, lo que supone un incremento del 25% con respecto al ejercicio anterior.

Precisamente, Joao Diogo Marques da Silva es el gran responsable de que estos números comiencen a mejorar este año. Una tarea que no se antoja fácil, considerando que los últimos datos no llaman a la esperanza.