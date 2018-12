Javier Tebas: "Si PSOE y Podemos suben impuestos se irán los 25 grandes futbolistas de LaLiga"

Javier Tebas recibe a EL ESPAÑOL minutos antes de dirigirse al Palacio de la Moncloa para participar en la comida organizada por Pedro Sánchez con el presidente de China, Xi Jinping, y un selecto grupo de empresarios españoles, entre los que participaron los primeros espadas de Repsol, Inditex, Santander, Telefónica, Iberia… y LaLiga.

Una nueva demostración de la relevancia que ha adquirido el fútbol español como embajador de la economía española ya no solo como un mero entretenimiento, sino que como un negocio. Un negocio rentable que en la temporada 2016-2017 ingresó 3.662 millones de euros y ganó 177 millones y que ha permitido a los clubes reducir sus deudas a Hacienda desde los 650 millones a los 80 millones en el último lustro.

Javier Tebas es uno de los grandes artífices de este éxito económico, conseguido gracias a un férreo control financiero que ha hecho posible que los equipos tengan mayores recursos y puedan “retener el talento”. Pero Tebas es más que cuentas ordenadas. Claro, directo y a veces socarrón, es una máquina de generar titulares que no se esconde de ningún tema. Durante la conversación de casi una hora con este diario deja "perlas" para las televisiones, Telefónica, Florentino Pérez, la UEFA, Vodafone, Amazon, PSOE, Podemos y Jaume Roures.

Su único objetivo es tener una empresa rentable y para ello no duda en calificar a las televisiones de “meros recaudadores” del dinero que los aficionados pagan por ver LaLiga; en criticar los planes del Gobierno de subir los impuestos (“Cristiano Ronaldo se fue por el trato fiscal que hay en España”); en criticar el control financiero de la UEFA (“es de Heidi comparado con el nuestro”); en defender la presencia de inversores extranjeros con voluntad de permanencia (“no queremos jeques en nuestro fútbol”); o en llegar hasta las “últimas instancias legales” para llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos. Éstas son sus principales reflexiones.

Entrevista con Javier Tebas Clara Rodríguez

Jornada 13 y el Sevilla es el líder con con solo seis puntos de diferencia entre el sexto y el primero. La liga más competitiva en décadas. Parece que el reparto más equitativo de los derechos de televisión comienza a dar frutos.

El tema de la competitividad habrá que verlo al final de la temporada, aunque ya llevamos trece jornadas y podemos ver una tendencia. Evidentemente la situación económica en general del fútbol español sí que afecta a la competitividad. Ya no sólo por el reparto de los derechos audiovisuales, en el que se hizo una distribución más equitativa, también tiene que ver con que los clubes ya no estén endeudados. Si tienes una deuda mucho más pequeña, pagas menos intereses y tú amortización de la deuda es mucho menor, te queda mayor disponibilidad económica para tener mejores jugadores o proteger el talento.

¿Un círculo virtuoso?

El efecto económico que produjo el Real Decreto fue la entrada de una cantidad importante de dinero a clubes que no eran Real Madrid y Barcelona. La consecuencia de eso es que estos clubes pudieron subir el salario de sus jugadores, aumentar sus cláusulas de rescisión y proteger el talento. Una conjunción de una importante disminución de deuda del fútbol español, que es muy asumible, con ratios muy buenos, sumado a un ingreso de dinero que se ha repartido a todos los clubes, hace que estemos teniendo una gran competición.

¿Las deudas de los clubes ya son parte del pasado?

Sí. Puntualmente podríamos tener algún problema, por un tema de que alguien nos engañe con el control económico, lo que no sería culpa nuestra. Entonces tendríamos un problema puntual, pero generalmente son deudas del pasado. Las reformas que estamos viendo en los estadios, el aumento de asistencia a los campos, las audiencias en televisión, vienen como consecuencia de que hay un sentimiento de identificación de los aficionados con el fútbol que demuestra que ya no somos la máquina de contar tristezas que éramos antes. Esto se ha terminado.

"¿Qué son las televisiones? Son meros recaudadores de los espectadores que tenemos por el mundo. Por tanto, la dependencia no es de las televisiones, será de los espectadores que tenemos"

¿Hacienda debe respirar tranquila entonces?

Absolutamente. Hay un informe del Tribunal de Cuentas que indica que los clubes profesionales de fútbol hemos pasado de 650 millones a 80 millones de deudas con Hacienda. Y no podemos ir más rápido en esta reducción porque todavía hay algunos clubes con convenios con concurso de acreedores o en aplazamientos pactados desde hace cinco años.

¿Está contenta LaLiga con la fiscalidad que tiene el fútbol en España?

No. Nosotros tenemos un informe que hemos presentado a diversos grupos políticos donde reflejamos que la fiscalidad del futbolista profesional en España y la de los deportistas en general, es la peor de las cinco grandes competiciones europeas. Además esa subida de impuestos que prepara PSOE y Podemos -que podría afectar a un 6%, cerca de 700 jugadores- haría un gran daño al fútbol español.

Ya somos menos competitivos fiscalmente y perderíamos muchísima competitividad. Cristiano Ronaldo se fue por un tema fiscal, buscando una situación mucho más favorable en Italia. Se nos podrían ir 20 o 25 grandes jugadores de los clubes españoles si esa norma fiscal se aplica a los deportistas profesionales.

"Tenemos que trabajar en varias líneas, para que si irrumpen otros operadores como las OTT no caiga el precio de nuestros derechos ni del número de abonados"

En medio de un Gobierno que quiere gravar a empresas tecnológicas, bancos y grandes empresas, ¿no teme que se perciba al fútbol como una burbuja de privilegios?

No sé si sería una burbuja de privilegios o no. Lo que digo es que el fútbol es un sector económico muy controlado porque somos solo 42 empresas, y que con este criterio de fiscalidad y de pérdida de competitividad, el Gobierno perderá recaudación fiscal. Nosotros aportamos al Estado 1.314 millones de euros, duplicando las cifras de los últimos cuatro años, según ha indicado el propio Tribunal de Cuentas.

Si se hace esta política fiscal pasaremos a aportar mucho menos si es que se nos van los grandes jugadores. Vamos a perder competitividad, vamos a perder valor de derechos audiovisuales. vamos a perder cifra de negocio. Seguro que el Estado español perderá un 20%-25% -260 millones- de la recaudación fiscal de lo que es actualmente el fútbol español.

Javier Tebas: “El control financiero de la UEFA es de Heidi comparado con el nuestro”. CLARA RODRÍGUEZ

¿Qué ha pasado con los planes de algunos clubes españoles de salir a Bolsa?

Salir a la Bolsa no se hace de la noche a la mañana. Estamos trabajando en esto. Hay que pensar que debemos cambiar la cultura del un club para convencerle de que salga a Bolsa. Todo eso lleva un tiempo. También hay que tener muy bien preparada su estructura económica, financiera, de capital y de recursos humanos. Pero estamos trabajando en ello y estamos convencidos de que van a salir a Bolsa.

¿De qué clubes estaríamos hablando?

Tenemos candidatos, a algunos les cuesta más, tiene más ganas, otros menos ganas. Creemos que es una forma muy buena de financiación de los clubes y que tiene un gran potencial de crecimiento. La salida de Bolsa es un gran retorno para el propietario, pero también es una gran forma de financiación para el crecimiento de una empresa. Todavía no hay ninguno que se haya decidido formalmente a dar el paso. Si se han decidido a estudiarlo, pero salir todavía no.

La llegada de dueños extranjeros no ha sido la mejor experiencia en alguno de los casos. Las hinchadas locales se resisten y estamos lejos de producir un fenómeno con el fútbol inglés con el Manchester City, el Chelsea o el United.

Respecto de la llegada de dueños extranjeros, a mi me preocupan más los dueños españoles. No sé porqué se piensa la gente que porque sea extranjero puede ser malo. Muchos veces me parece que hay un poco de xenofobia. Hay algunas malas experiencias como Piterman, pero también con dueños españoles. El inversor no es bueno o malo dependiendo de donde provenga. Éste es el primer mensaje que hay que dar. De hecho, los que han llegado a España son empresarios bastante serios, todos con un modelo de negocio a medio y largo plazo.

¿Por qué no ha llegado un jeque como el del Manchester City? Porque no los queremos aquí y saben que su modelo de negocio no podría desarrollarse con nuestras normas de control económico. Un Manchester City, un PSG aquí no podrían competir. Es imposible porque sus modelos de gestión no podrían desarrollarse en España. Entonces, éstos no vienen. Vienen otro tipo de empresarios que saben que aquí hay un control económico mucho mayor, pero que garantiza una estabilidad del sector. No es bueno este tipo de inversores en el fútbol con multimillonarios, jeques o mecenas que operan con pérdidas durante muchos años. Por mucho que pongan un equipo primero a nivel europeo, no nos compensa.

"El control financiero de la UEFA es de Heidi comparado con el nuestro"

¿Qué te parece el entonces el control financiero de la UEFA? que sí permite que estos clubes compitan

El control financiero de la UEFA es de Heidi comparado con el nuestro. Por tanto, cuando nuestros clubes compiten en Europa no hay ningún problema.

¿Cómo va la negociación para el nuevo title sponsor? ¿tienen ya empresas interesadas? ¿Renovará el Santander?

El actual contrato con Santander está vigente esta temporada y estamos negociando para renovar un año más. Estamos hablando para ver si hay interés y ver si podemos renovar. ¿Por qué sólo un año? Son decisiones estratégicas de cada uno y también hay que pensar que cuando negocias con una entidad como el Banco Santander tiene sus estrategias más a largo plazo y en el mundo del deporte quizás quiere esperar un poco más viendo como le va la rentabilidad en toda la incursión que está haciendo. No podemos decir más, solo recordar que estamos muy contentos con el Santander y unimos muchas sinergias en marca y en valores y para nosotros eso es muy importante.

El último contrato del fútbol televisivo firmado con Telefónica y Mediapro fue de 3.421 millones, ¿fue el mejor contrato posible?

Todo se verá siempre según el cristal con el que se mire. Estamos muy satisfechos con el resultado del concurso, que supone una subida porcentual muy importante en el mercado nacional y que significa el 55% de los ingresos por derechos audiovisuales del fútbol en general. Nunca puedo decir si es el mejor posible o no, pero desde luego es un gran resultado el que obtuvimos de este concurso.

"Creo que seguiremos creciendo (en ingresos), pero en términos porcentuales no será posiblemente a los niveles (de años) anteriores"

Los ingresos de televisión llevan un lustro creciendo, pero Telefónica dice que a partir de la próxima temporada su coste será plano, ¿significa que los ingresos de televisión serán los mismos -y dejarán de crecer- durante este contrato?

Cuando hacemos las comparaciones, y me imagino que Telefónica hará lo mismo, medimos la media de los tres años del contrato anterior. Tenemos que saber que los concursos son para tres años y la estrategia, tanto de los operadores de telecomunicaciones o de las empresas que acuden a los concursos, es a tres años. La subida importante la tenemos en la media, por lo tanto, cada uno verá desde donde quiera mirarlo. La montaña se puede ver desde arriba, desde abajo o desde el medio. Para nosotros, en la media, es una subida importante.

En los últimos seis años ha habido un crecimiento importante de estos derechos audiovisuales, ¿Se seguirá manteniendo el ritmo de crecimiento del 29%?

Creo que seguiremos creciendo, pero en términos porcentuales no será posiblemente a los niveles anteriores. Tenemos que darnos cuenta de que este es un tema de matemáticas. No es lo mismo el 100% de 10, que el 1% de un millón. Esto quiere decir que conforme vas creciendo más, los términos porcentuales tienen que ser menores, pero cuantitativamente podemos seguir creciendo en términos importantes. Porcentualmente creceremos un poco menos, pero cuantitativamente vamos a tener un crecimiento bastante importante.

"El reparto a los clubes de esta temporada por ingresos de televisión deberá estar en torno a los 1.700-1.730 millones de euros"

Los ingresos fueron de 1.454 millones en la 16-17. ¿Qué previsión de ingresos de televisión -y de crecimiento- hay para la temporada 2017-2018?

El reparto a los clubes de esta temporada deberá estar en torno a los 1.700-1.730 millones de euros. Que llegue a los 2.000 depende de cómo se comporten los mercados. Hay que considerar otros factores, como la irrupción de las OTT en España, con la llegada de DAZN, o la salida de Vodafone del fútbol. Estas cosas hay que valorarlas.

Es muy difícil planificar. Si fuese tan fácil trabajar en los mercados estaríamos todos haciendo negocios todos los días. Pero bueno, tenemos que estar preparados y si podemos conocer las dinámicas del mercado y trabajar para que el mercado vaya en un sentido, nuestro objetivo es llegar a estos importes netos lo antes posible.

¿Cómo se está comportando el mercado internacional? Todavía quedaban algunos mercados por cerrar en Europa.

El mundo de los derechos internacionales no lleva el mismo timing que en España. Tenemos a la Unión Europea, que licita los derechos un año antes que España. En nuestro mercado los contratos duran tres años, y en otros países pueden ser tres, cuatro o cinco años. Lo que sí te puedo decir que ha habido un crecimiento muy importante y creo que vamos a estar en alzas porcentuales del 33% de media en los próximos cinco años para todo el mercado internacional.

Javier Tebas durante un momento de su entrevista con EL ESPAÑOL.

Pero en algunos países de Europa se ha cerrado a la baja.

Hay países en los que podemos tener una pequeña bajada y en otros donde hemos registrado una gran subida, porque los mercados dependen ya no solo del producto, que creemos que es el de mejor valor, sino de la competencia entre operadores de telecomunicaciones o del desarrollo de la banda ancha en cada país. Hay que pensar que tenemos 70 contratos diferentes por el mundo que llegan a más de 200 países por el mundo y que en cada sitio el negocio es diferente.

¿Hay planes de diversificar los ingresos de televisión que representaron el 39% del último año conocido y el 49% en equipos que no son el Real Madrid o el FC Barcelona?

Creo que debemos cambiar el concepto. ¿Estamos dependiendo de las televisiones? No. Las televisiones nos pagan porque recaudan dinero a nuestros aficionados que hay en España y en el mundo, viéndolo en casa. Porque ahora todo el mundo paga por ver el fútbol español en televisión de pago. ¿Qué son las televisiones? Son meros recaudadores de los espectadores que tengo por el mundo. Por tanto, la dependencia no es de las televisiones, será de los espectadores que tenemos. Y tenemos un número importante de espectadores y no vamos a tener grandes sufrimientos, en especial a nivel internacional.

Pero las operadoras pueden decidir no comprar LaLiga. Ya lo hizo Vodafone...

Nos pueden afectar las coyunturas de mercado y los temas de la competencia. Donde tenemos que estar preparados siempre y estar muy concentrados en España, donde se produce el 55% de nuestros ingresos audiovisuales. De sobra es conocido cómo está nuestro mercado con Movistar+ con un 60% de los clientes de televisión, con una salida de Vodafone y ahora la llegada de una OTT importante en deporte como DAZN.

No me preocupa esa dependencia, porque lo importante es que todos los aficionados que pagan por vernos en televisión sigan existiendo. Mientras tengamos una base millonaria de espectadores que pagan por ver fútbol en televisión no estamos dependiendo de las televisiones, estamos dependiendo de esos clientes que pagan por vernos.

"Ha habido un crecimiento muy importante y creo que vamos a estar en alzas porcentuales del 33% de media en los próximos cinco años para todo el mercado internacional"

¿Entonces la burbuja no se pincha? ¿Ni siquiera de aquí a tres años cuando las operadoras estén pensando más en 5G que en pagar por fútbol?

No, porque el 5G también nos va a beneficiar. Va a traer un mayor desarrollo del mundo audiovisual. En África el crecimiento de la visualización de contenidos va a venir por 5G. Nosotros siempre que haya banda ancha, ya sea por aire o no, nos va a beneficiar. Lo que pasa es que sí que se va a producir un cambio de mercado con la irrupción de las OTT.

Netflix y HBO han supuesto una irrupción y un cambio de mercado en el mundo de las telecos. Quien iba a decir hace cuatro años que Movistar iba a hacer importantes inversiones en producción propia. Eso es una consecuencia de la irrupción de Netflix y HBO en los mercados audiovisuales. En deporte, con la irrupción de estas OTT, hay que estar preparado para ver qué va a pasar.

Pese a todo, las OTT -a excepción de India con Facebook- no han terminado de llegar a LaLiga en España.

Es que cada mercado es diferente. Nosotros vamos en muchos países por OTT: Italia, Alemania, Japón, India con Facebook, Canadá, Portugal, Inglaterra. Pero no llega a los mercados donde eres muy premium, donde tu producto tiene un precio elevado, porque en estos momentos el modelo de la OTT no da para poder cubrir esas cantidades de dinero importantes que supone el precio del fútbol en España.

No obstante, eso no quiere decir que no irrumpan. De hecho, DAZN va a desembarcar en España en los próximos meses con un producto algo menor de precio que el fútbol -MotoGP-. Pero hay que ver esa adaptación al mundo OTT que, si llega con fuerza, será la clave del futuro del valor de los derechos audiovisuales en España.

¿Qué siempre será al alza?

Siempre intentamos que sea al alza, pero aquí también influye un tema de mercado. Nuestra estrategia es que si hay cuatro millones de abonados al fútbol, queremos que haya cinco. Si para esos cinco millones el precio medio es 30 euros, queremos que sea 50 o 60. Tenemos que trabajar en varias líneas, para que si irrumpen otros operadores no se nos caiga el precio ni el número de abonados.

Javier Tebas: "“¿Por qué no ha llegado un jeque como el del Manchester City a La Liga? Porque no los queremos aquí!" Clara Rodríguez

¿Algún día veremos a Amazon? Se habló mucho de que participaría en la puja de derechos en España.

Es que se habla mucho de todo. Amazon tiene algunos contenidos deportivos en el mundo como el tenis en Inglaterra. Pero Amazon, Facebook, estas OTT nunca van a venir a comprar en España grandes productos premium. Podrán comprar algún partido, pero nunca podrán comprar el fútbol en general. Y ya veremos si desembarca en España con algún deporte. Nosotros hemos tenido contactos con Amazon, por lo que creo que a corto plazo no veo que vayan a irrumpir.

¿Qué previsión de ingresos hay para LaLiga esta temporada? ¿Se mantendrán los niveles en el 16% actual?

Al cerrar esta temporada seguiremos en estos niveles, entre el 10% y el 20%. Respecto a la progresión de ingresos me voy a la pregunta anterior. Los ingresos porcentualmente no serán tan altos, pero en valores absolutos serán muy significativos. Si siempre tienes que crecer al 20% sería imposible. Porcentualmente será menos, pero cuantitativamente será mayor.

Mediapro sigue siendo el agente internacional de LaLiga... y el productor del canal de LaLiga.

El contrato como agente internacional de Mediapro lo renovamos en junio hasta el 2022. Le quedaban tres años y lo renovamos otros dos. En el caso de la producción del canal le queda solo esta temporada porque desde agosto de 2019 le toca a Telefónica producirlo. Era una de las bases del contrato audiovisual. Si sigue Mediapro será ya un contrato con Telefónica en el que nosotros ya no tendremos nada que ver. Ya no dependerá de nosotros.

"Cristiano Ronaldo se fue por un tema fiscal y se nos podrían ir 20 o 25 grandes jugadores de los clubes españoles si se suban los impuestos a los futbolistas"

Le preguntaba por Mediapro porque mucha gente critica la relación cercana que tiene con LaLiga. Una relación que se refleja en los muchos contratos que tenéis en común.

Cuando yo oigo estas críticas da la sensación de que el grupo Mediapro es un chiringuito en Las Ramblas de Barcelona. Mediapro tiene 5.600 empleados y un gran grupo chino pagó 1.300 millones por su 70%. Es uno de los mayores grupos de comunicación audiovisual, ya no solo de este país, sino que de Europa y el mundo. Ha comprado los derechos de la liga francesa, ha estado a punto de quedarse con el concurso de la liga italiana...

Que yo sepa tiene montones de derechos internacionales de montones de competiciones deportivas. Tienes estudios importantísimos en Miami, Buenos Aires. Desarrolla producciones en África. No sé con quién habrá que hablar. Parece que estas críticas quieren mandarnos al chiringuito del amigo. Aquí se ha hecho todo de manera transparente.

Incluso se habla de su relación estrecha con Roures...

Mi cercanía con Roures existe porque llevamos muchos años juntos en el mundo del fútbol. Tienes que tener un trato educado, pero no es fácil una relación comercial con Roures y con el grupo Mediapro. Con nosotros todo lo que ha hecho el grupo Mediapro en los últimos años ha sido contrastado con otras ofertas. Yo me acuerdo hace tres años que se criticó mucho que les adjudicáramos los derechos internacionales en un concurso en el que se presentó IMG-Telefónica con una oferta inferior en 300 millones de euros. Yo creo que aquí hay demasiados prejuicios en el tema de Mediapro y de Roures. Demasiados, muchísimos.

"¿Por qué no ha llegado un jeque como el del Manchester City? Porque no los queremos aquí y saben que su modelo de negocio no podría desarrollarse con nuestras normas de control económico"

LaLiga parece ser una empresa saneada y en expansión. ¿No teme que las turbulencias económicas y un aparente ciclo negativo a nivel mundial termine afectándoles? ¿El fútbol es inmune a la crisis?

No, para nada. La devaluación de las monedas en los países emergentes nos puede afectar si no estamos atentos y trabajando. En esos países se paga a nuestros recaudadores en la divisa local y nosotros cobramos en euros. Si esa divisa cae un 40%, claro que nos afecta. Por eso tenemos que estar atentos a estas situaciones y trabajamos en estas líneas también para evitar que nos perjudiquen.

La pregunta es ¿será el fútbol español capaz de adaptarse a una crisis importante de reducción de ingresos si llegase? Perfectamente, con nuestro sistema de control económico. Sí que seremos capaces de adaptarnos a esta situación. Pero yo no veo que a medio plazo tengamos una crisis de ingresos, al menos en lo que respecta a derechos audiovisuales. Con 70 contratos diferentes en todo el mundo tenemos mucho equilibrio y eso hace que seamos más fuertes si hay una crisis global del fútbol.