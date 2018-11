Telefónica: Pallete pone el foco en la digitalización, los activos y en aumentar el retorno

José María Álvarez Pallete ha avanzado este jueves las líneas maestras de su plan estratégico 2019-2021 que está siendo presentado esta semana en Madrid ante 900 directivos de la compañía provenientes de todo el mundo. El Presidente de Telefónica ha insistido en su apuesta por la revolución tecnológica y digital de la mano de un nuevo lema Reconectando que sustituye al Elegimos todo, presentado por César Alierta en 2015.

Pallete ha indicado que la hoja de ruta para los próximos tres años irá de la mano de la digitalización, la gestión más eficiente de activos y la simplificación de los costes. Durante su arenga a los directivos presentes en la Caja Mágica de Madrid, Pallete también ha confirmado que la operadora debe además plantearse su posición en todos sus mercados para identificar sinergias y maximizar el rendimiento.

Unas palabras que cobran especial relevancia tras la publicación de varias informaciones que hablan de que México y Reino Unido son los mercados en los que la compañía se está planteando desinvertir, vender parte de sus activos o salir de algunos mercados que ya no son estratégicos.

Crecimiento en relevancia

Respecto del nuevo plan que será detallado por el consejero delegado Angel Vilá durante la mañana, se ha puesto el acento en cinco ejes principales: el crecimiento en relevancia, los ingresos, los retornos, el crecimiento responsable y sostenible y la motivación de la plantilla, que será el elemento en que se debe vertebrar todo el crecimiento futuro de la compañía.

Respecto de la relevancia ha indicado que lo más importante es que los clientes tengan una "experiencia digital excelente", basada en la simplicidad y personalización de su oferta; mientras que en relación a los ingresos ha apuntado que el foco está puesto en monetizar una propuesta de valor atractiva que incluya productos y servicios de Telefónica y de partners bajo un ecosistema abierto.

En relación a los retornos, Pallete ha indicado que se basará en un crecimiento de ingresos impulsado por las eficiencias generadas por la digitalización, la simplificación y a una gestión basada en el retorno del capital empleado (ROCE). Pallete tampoco ha querido dejar de señalar que nada de esto tendría sentido sin un crecimiento responsable con las sociedades donde la compañía opera y sin la motivación de los trabajadores de Telefónica "como elemento clave".

Inteligencia cognitiva

En términos operativos todo este crecimiento se basará en la conectividad, servicios sobre conectividad, big data e inteligencia cognitiva, "cuatro olas en las hay posibilidad de crecer y a las que debemos subirnos", ha indicado. Pallete ha llamado a los directivos a repensar el futuro de la compañía valorando "si estamos en los mercados adecuados, si tenemos que buscar talento nuevo, si estamos aprovechando lo que tenemos, si tenemos que cambiar o intentar cambiar los mercados".

Pallete también hizo balance del Elegimos todo de César Alierta. "Un programa que nos ha hecho más fuertes", indicó agregando que la compañía ha crecido en ingresos, OIBDA, clientes y márgenes, invirtiendo cifras récord para desplegar y digitalizar una red de última generación, a la vez que ha sido capaz de reducir la deuda de la compañía en cerca de 10.000 millones de euros, invertir 79.000 millones y seguir remunerando al accionista.

"Regulación del antiguo régimen"

"Telefónica es hoy más fuerte que hace cinco años, hemos ganado relevancia, hemos crecido, hemos remunerado a los accionistas, hemos invertido, hemos reducido la deuda. Pero no es suficiente, no nos podemos conformar porque el sector de telecomunicaciones es el que peor se ha comportado en Bolsa de los últimos cinco años".

"Hay una regulación del antiguo régimen", ha indicado Pallete indicando que las telecos no tienen por que ser un sector deflacionario. "Los analistas consideran que somos una compañía excesivamente compleja, que nuestros ingresos no baten a la inflación y que estamos muy sujetos al tipo de cambio". Por eso recordó que hay que seguir profundizando los cambios y que "no podemos dejar escapar este mundo de posibilidades para nosotros".