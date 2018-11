De la lealtad a la corona a las víctimas de ETA: Garamendi (CEOE) habla claro

No titubea; al menos, de momento. Antonio Garamendi, el nuevo presidente de la CEOE, ha realizado su primera comparecencia poniendo sobre la mesa la opinión de los empresarios españoles sin ningún complejo. "Somos inclusivos, aquí cabe todo el mundo", ha asegurado Garamendi, hablando ya desde el puesto que va a ocupar durante los próximos cuatro años.

Una intervención en la que el nuevo presidente ha hecho un repaso sobre la situación actual y pasada del empresariado del país, posicionándose sobre los temas más polémicos. Así, al inicio de la comparecencia el empresario vasco ha querido recordar el daño que la banda terrorista ETA ha causado. "Quería agradecer la defensa de los valores y de la libertad a los empresarios víctimas del terrorismo: 45 muertos, 50 secuestros, 10.000 extorsionados... muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo", ha dicho, visiblemente emocionado: "Los tendremos siempre en el recuerdo y como referentes".

Garamendi ha sido nombrado este miércoles presidente de la patronal por aclamación durante la Asamblea General Electoral de la CEOE, celebrada este miércoles en Ifema. Un acto al que, además de decenas de empresarios, ha asistido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y los representantes de los sindicatos.

Tras su nombramiento, el nuevo representante del empresariado español ha utilizado el micrófono para posicionarse sin duda. Agradeciendo que su comparecencia tuviera lugar ante la bandera "constitucional, de la España moderna integrada en Europa", Garamendi ha aprovechado para "en nombre de todos los empresarios y empresarias españoles, mostrar nuestra lealtad a la corona, exactamente a don Felipe VI, rey de España", ha dicho quien desde este miércoles es la cara visible de casi de 3.000 organizaciones empresariales.

"Vamos a ser proactivos"

El nuevo presidente de la patronal ha insistido durante su discurso en que van a ser "proactivos", un término que ha utilizado para referirse tanto al cambio climático como a la igualdad de género. En este último asunto, Garamendi ha anunciado que incorporará cinco mujeres a la junta directiva de la CEOE para fomentar su presencia en órganos de decisión.

También ha dicho Garamendi que entre sus obsesiones están los jóvenes. "El 90% de los puestos de trabajo generados en los últimos años los crean las empresas privadas, por lo que tenemos que concienciar a la sociedad de la necesidad de potenciar las vocaciones empresariales", ha dicho, explicando que la patronal va a "potenciar a los jóvenes empresarios".

Aprovechando la presencia de Calvo en la comparecencia, el presidente de la CEOE ha insistido en que la patronal dialoga con el Gobierno, "no con el partido en el Gobierno". "Siempre estaremos con las instituciones y lo que marque la democracia. Dialogamos y seguimos dialogando con el actual gobierno legítimo de España. Por eso queremos que todo se trabaje en común, por eso hay decisiones que no partidos", ha apuntado. Sobre la última subida del SMI, Garamendi ha recordado que no ha gustado entre los empresarios. "No nos ha gustado por lo cualitativo, se nos ha orillado a los trabajadores y empresarios a poder participar", ha asegurado.

"Se nos va a oír y os necesito", ha concluido Garamendi.