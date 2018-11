El gran ganador de la guerra de Vodafone y Orange por Amazon Video… es Amazon

La guerra que viven las operadoras de telecomunicaciones en estos últimos meses ha abierto un nuevo e inesperado frente este semana. Orange y Vodafone ha anunciado con un plazo de 24 horas que negociaban con Amazon para incorporar Prime Vídeo en sus descodificadores, pero ninguno de los dos concretaron fechas ni detalles.

De hecho, los dos han adelantado el anuncio de la alianza incluso antes de firmarla, demostrando prisas y nerviosismo en un terreno -la televisión- en la que se juegan buena parte de su futuro, comercial y económico, más inmediato. Indirectamente y tras los respectivos anuncios, las dos se embarcan en una nueva batalla por ver quien implementa primero Amazon Prime Video.

En los últimos cuatro meses, Orange ha apostado por el fútbol y Vodafone por las series, el cine y por acuerdos con todos los players. Por ello, el anuncio de la francesa -matizado posteriormente por la propia operadora- abrió una nueva guerra por tener el servicio más completo de televisión. Si Vodafone no tiene la Champions, Orange ganaba una importante batalla ofreciendo los mismos contenidos. Pero Vodafone reaccionó y replicó el anuncio horas después.

Guerra por la televisión

De momento, la guerra por la tele se ha saldado con un crecimiento de 46.000 clientes en los últimos tres meses para Orange TV y una caída de 66.000 clientes para Vodafone TV en este mismo periodo. Pese a ello, los rojos siguen ganando la batalla con 1,26 millones de abonados de televisión, por los 685.000 de los naranjas.

Con todo, la batalla por Amazon no tiene mucho sentido si consideramos que Prime Video apenas cuenta con contenidos exclusivos y solo un puñado de series destacadas. El grueso de su catálogo está basado en películas clásicas, de los ochenta y familiares. Tiene perlas de producción original como The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel, The Grand Tour o Jack Ryan, pero no es Netflix, ni está cerca de la oferta de Movistar+.

Dicho esto, probablemente el gran beneficiado de la carrera que ahora emprenden Vodafone y Orange -con Movistar negociando para una incorporación nativa de la plataforma- solo favorecería al propio Amazon, que ya cuenta con 656.000 hogares, según los datos del segundo trimestre del Panel de Hogares de la CNMC.

Datos de la OTT en España

Unas cifras que ha conseguido en solitario, ya que es la única OTT que no está incorporada en ninguna plataforma de las operadoras españolas. Netflix, con dos millones de hogares usuarios está disponible en Vodafone y Orange y prontamente en Movistar+, mientras que HBO está en Vodafone. Si hacemos cuentas, la llegada de Prime Video a dos de los tres principales player del sector, puede traducirse en un crecimiento exponencial para la OTT.

Hasta el momento HBO tiene 475.000 usuarios, Movistar+ ya llega a los 2,2 millones de usuarios en sus plataformas digitales (13,4%), Vodafone TV tiene 951.000 usuarios (5,8%) y Orange TV con 741.000 (4,5%). Hace seis meses Movistar tenía 2,16 millones y Vodafone 944.000, según datos del Panel de Hogares de la CNMC.