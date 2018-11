Endesa pedirá en pocas semanas cerrar las centrales de Andorra y Compostilla

Endesa ha comunicado a las centrales sindicales que no ha procedido aún a presentar al Gobierno la solicitud oficial de cierre para sus centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), pero es cuestión de tiempo. La energética ha convocado este jueves a los sindicatos para explicarles la situación respecto al futuro de estas dos centrales. Todo el mundo asumía ya que cerrarían a mediados de 2020 porque la compañía no está dispuesta a realizar las inversiones que exigen.

El consejo de administración de Endesa ha aprobado ya su nuevo plan estratégico, que presentará el próximo miércoles, y que no recoge dichas inversiones. Tampoco es una novedad: tampoco lo hacía el plan anterior. Son centrales que operan al 10% de su capacidad y que no compensan las inversiones necesarias para adaptarlas a las medidas requeridas por la directiva de emisiones de la Unión Europea.

En su actual plan inversor presentado el año pasado, Endesa preveía unas inversiones totales de 5.000 millones de euros en el periodo 2017-2020, de las cuales unos 300 millones de euros se destinarían a adaptar el carbón a las mejores prácticas ambientales. En concreto, este plan inversor para el carbón que preveía la energética se centra en las centrales térmicas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña).

Este jueves, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmó que nueve de las catorce centrales térmicas de carbón que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho esas inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad, y prevé que las cinco restantes no alarguen su actividad más allá de 2030.

"Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos", subrayó Domínguez tras participar en el XX Encuentro gasista organizado por Expansión.

En concreto, las cinco centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz) -de Viesgo-, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.