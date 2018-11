Twitter contempla editar los tuits y quita peso al contador de ‘followers’

El consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, ha abierto camino a una funcionalidad que reclamaban muchos usuarios desde hace tiempo: la posibilidad de editar tuits.

“Cuando oyes hablar del botón de editar tienes que prestar atención no a lo que la gente pide, sino a los casos de uso. ¿Cuál es la pregunta detrás de la pregunta? Si es que hay una falta de ortografía o he tuiteado por error una URL y quiero corregirla, es más fácil de lograr que permitir a la gente que edite cualquier cosa que escribiese en el pasado”, señaló Dorsey desde India.

Estas palabras parecen apuntar a algún sistema de edición que permita cambiar los tuits dentro de un plazo determinado, asegurándose que la intención original se mantiene pero que no se altera el pasado y la compañía puede seguir actuando, en cierta forma, de “notario” de las opiniones pasadas.

En el caso de personalidades públicas, especialmente políticos, editar las ideas a posteriori puede ser una maldición para los comprobadores de datos y alentar la proliferación de noticias falsas y bulos.

¿Un riesgo muy claro? Que el usuario retuitee contenidos que luego se alteran, de manera que pueda llegar a difundir ideas con las que no está de acuerdo.

El número de followers, a debate

Dorsey también arremetió contra el número de followers, que considera irrelevante. Hoy considera que la idea de introducir un contador de followers y potenciarlo tanto fue un error y que no tuvieron en cuenta las dinámicas que provocaría.

“Lo que pasó es que se puso todo el énfasis, sin que lo pretendiésemos, en el número de personas que me siguen. Cuando el número es grande ¿qué quiere hacer la gente con él? Quieren que aumente. Si el número es cinco, te está incentivando a aumentarlo. Eso pudo estar bien hace doce años, pero no hoy. No creo que tengas que centrarte en el número y sí en el número de conversaciones significativas que tienes en la plataforma. ¿Cuántas veces te responden?”, subrayó.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que la compañía está estudiando reformar algunas de sus funcionas principales, como los ‘likes’.

Dorsey no es el único cofundador que piensa lo mismo del contador de followers. Ev Williams ya dijo la pasada semana que el contador de followers podía ser contraproducente y convertía Twitter, con demasiada claridad, en un concurso de popularidad. ¿Una posible conclusión negativa? Que los usuarios con pocos followers renuncien a utilizar Twitter precisamente al ser demasiado conscientes de que es número “mágico” se les queda corto.