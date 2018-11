De La Rioja a Rueda y Valdepeñas: este es el vino español que conquista China

No es una fecha cualquiera y eso lo saben las compañías. El Día del Soltero en China, que se celebra este domingo, el 11 de noviembre, es un día señalado en la agenda de muchos para comprar online todo aquello que les plazca. Una especie de barra libre para quemar la tarjeta de crédito que, aunque idearon unos universitarios y patentó Alibaba, es aprovechada por todo tipo de empresas.

Un día que tiene lugar en China, pero cuyos efectos llegan hasta la España más profunda. Concretamente, hasta muchos viñedos españoles, que aprovechan esta fecha para promocionar sus vinos y vender más allá de nuestras fronteras.

Es el caso, por ejemplo, de la bodega Félix Solís Avantis, que hará su particular agosto en China este fin de semana con las botellas de Los Molinos de Valdepeñas. ¿Cómo? Mediante un millón de botellas que la bodega distribuirá a través S.Z. Food, compañía que vende sus artículos online.

Para el vino español, de hecho, China es uno de los mercados de exportación principales. Como se puede observar en el gráfico inferior, en 2017 las exportaciones de 'caldo' al país asiático representaron el 6% en valor. Por encima de China se encuentran Alemania, con un 12,9%, Francia, con un 10,7%, Estados Unidos, con un 10,5%, y Reino Unido, con 10,4%.

"Se interesaron mucho por el vino español, están convencidos de que allí es muy elitista y el fundador de la empresa quiere democratizarlo", explican fuentes de la compañía. No obstante, no es este el primer contacto de la bodega española con China; no en vano, cuentan con una planta embotelladora en el país asiático desde 1998. Este acuerdo, sin embargo, viene determinado por el Día del Soltero.

"Las relaciones comerciales con la empresa ya existían pero se potenciaron con este pedido", cuentan desde la bodega. Tanto que el empresario ya se ha interesado también por los vinos Rueda y Rioja con los que también cuenta Félix Solís Avantis.

Para esta compañía, la exportación es esencial. Tanto es así que el 60% de sus ventas son internacionales. Así, llevan sus vinos a 120 países, y tienen delegaciones en Alemania, Reino Unido, Francia, China o Rusia.

El vino Los Molinos, D.O. Valdepeñas, con etiquetado en chino.

También Ramón Bilbao, por ejemplo, va a aprovechar la fecha para poner a disposición de los clientes chinos sus vinos denominación de origen Rioja y Rueda. "Las previsiones apuntan a que aumentaremos un 25% las ventas respecto a octubre", cuentan desde la bodega.

Así, esta bodega aprovecha la delegación con la que ya cuenta en el país para vender más, algo que viene haciendo durante los últimos años. "Todo el incremento está localizado entre los días 8 y 11", apuntan desde Ramón Bilbao, que ya tiene "todo previsto".

El año pasado, durante el Día del Soltero, se superaron en China los 25.000 millones de dólares en ventas en 24 horas. Las bodegas españolas tratarán este fin de semana de extender su vino en el mapa y entrar con fuerza en las cestas de las casas chinas.